專訪｜陳柏宇指做老竇戒夜蒲飲酒習慣　自爆沖涼囡囡隨時會衝入嚟

陳柏宇即將在12月1日於澳門舉行「我在．LIFE IS LIVE」演唱會，這次亦是他相隔六年再次在澳門開騷。陳柏宇最近接受《香港01》專訪表示：「又興奮又緊張，點解緊張呢？因為我睡眠質素又開始下降，雖然都係瞓到八個鐘，但係成日都會醒，如果唔係有演唱會就好少呢個情況。」他指特別緊張籌備有關舞台的環節，並表示：「相信喺澳門嘅舞台機關都唔算特別多。」

陳柏宇最近接受《香港01》專訪宣傳澳門「我在．LIFE IS LIVE」演唱會。（葉志明攝）

澳門開騷講明唔願除衫

提到演唱會的主題，他說：「演唱會嘅名稱就係LIFE IS LIVE，演唱會想表達嘅內容就係音樂同埋生活嘅結合，近呢幾年觀眾對於陳柏宇嘅感覺，本身佢係一個歌手，但係而家就通常家庭生活為主。」他繼續指享受與樂迷分享日常生活，並表示：「喺呢個行業裏面都唔係太多嘅藝人會分享家庭嘅生活，尤其係歌手，KOL嘅藝人當然會分享得比較多，我覺得分享家庭生活一定係排第一。」至於演唱會會否考慮除衫騷肌，他幽默回應：「唔會多過會，因為我都唔係好鍾意除衫。」他透露今次演唱會的歌單與上次澳門騷並不一樣，並表示：「歌單會因應想表達嘅題材而去適當地揀歌，除咗自己嘅歌曲，仲會唱其他歌手嘅歌曲。」

陳柏宇澳門演唱會想表達嘅內容就係音樂同埋生活嘅結合。（葉志明攝）

澳門開騷大呻緊張冇私人時間

被問到相隔六年再開騷感受，他分享六年前誕下第一個囡囡，之後榮升爸爸，他說：「我覺得六年最大嘅變化一定係有咗小朋友之後，生活上面嘅改變，成日都會掛住屋企，個人嘅活動除咗運動之外，已經冇晒出街食飯嘅生活，得閒喺屋企都係打吓麻雀。」他透露自己在年輕的階段經常會出外與朋友喝酒，並笑言：「10年前嘅時候真係好多，但係生咗小朋友之後就冇啦！」至於會否減少打電動，他說：「打機都仲會有嘅，因為囡囡都好鍾意打機，通常而家打機都幾隻手一齊打，因為每一個屋企成員都想按個遙控掣。」他自爆沖涼也沒有私人空間：「囡囡隨時會衝入嚟。」談及有否刻意培養囡囡的音樂天份，他表示：「冇特別去培養，不過兩個囡囡對於音樂都有一定嘅能力，特別係識得跟住個Key去唱歌。」

陳柏宇和其妻子符曉薇現時育有兩名女兒。（IG：leannefu_1027）

陳柏宇透露自己在年輕的階段經常會出外與朋友喝酒。（葉志明攝）

冇諗住再生仔

提及演唱會海報緊抱着兩位囡囡，反而老婆符曉薇沒有入鏡，他說：「其實唔係刻意唔叫老婆入鏡，係因為當初影呢張合照嘅時候冇諗過會做演唱會海報，呢一張相係以前拍MV影嘅。」他透露考慮再影香港海報，到時候會邀請老婆參與。至於現階段是不是囡囡在家中的地位比老婆更高，他表示：「其實實際上一定係，理論上唔係，老婆係有照顧自己嘅能力，不過囡囡反而冇，老婆排行高嘅意思係因為佢講嘅嘢必定要做，但係囡囡所講嘅嘢未必要做，但係花喺囡囡身上嘅時間就一定多啲。」提到會否考慮再生一個男孩，他笑言：「追仔就冇，意外再生多個嘅話就唔知道啦！但冇計劃要生多個。」

陳柏宇冇計劃要生B。（葉志明攝）

被問有意進軍日本音樂市場？

講到現階段音樂的發展是否目標進軍日本市場，他說：「我都想，但呢個唔係一個計劃，但呢一件純粹係發生咗嘅事，呢兩三年好似突然之間同日本嘅關係近咗啲，有機會上日本音樂平台《THE FIRST TAKE》，但係唔係刻意嘅，係咁啱有機會。」他指錄製《THE FIRST TAKE 》當然緊張，並表示：「嗰一件事就等於唱live，但就係冇晒啲觀眾喺度，對於唱歌嘅質素仲可能緊張啲。」

陳柏宇上日本音樂平台《THE FIRST TAKE 》。（資料照片）

唔願意為爭獎項做歌

提到現時對於音樂頒獎典禮的看法，他說：「而家唔係唔在意過以前，不過好似以歌曲嘅內容同埋曲風去猜測我對獎項嘅投入程度嚟計，永遠都係覺得做一啲大眾喜歡嘅歌曲係最好，做啲偏門類型嘅歌曲，唔係商業市場為主，其實呢一樣嘢完全都唔係我做過嘅出發點，一定係而家嘅音樂風格反映到我多啲嘅嘢。」他強調現時製作音樂並不是因為市場的需要而去製作，並表示：「但係可以用‪商業嘅角度去調整編曲或者唱法嘅部份。如果大家都係覺得為咗獎項而去做歌去爭獎，咁就會變成全香港得一首歌。」

陳柏宇強調現時製作音樂並不是因為市場的需要而去製作。（葉志明攝）

大談江若琳相隔10年再合作

至於日前與江若琳齊齊亮相TVB音樂節目，也獲得相當不錯的迴響，他說：「好正呢個感覺，同江若琳對上一次合作已經起碼10年前，永遠同其他人一齊分擔台上嘅壓力，已經係令到我舒服啲嘅事情，同一個熟悉嘅Friend嘅人去分享，就更加放鬆。」談及會否考慮集合2007年時期新人共同舉行一個紀念成演唱會，他表示：「我成日都有一班2007年新人歌手咁樣講，我諗公司會有啲難計劃，因為真係太複雜，又要同大家遷就個檔期，我覺得係一個困難嘅挑戰。」提及當年開的「2007年新人歌手群組」是否林峯依然在名單當中，他透露：「林峯仲喺度，間唔中會有人喺群組度嗰度講嘢，對上一次李卓庭開騷，就話俾大家聽，大家都會有回覆，可惜最終嗰一次我去唔到。」

Credit

化妝：One Tung @onetung

髮型：Alex So @alexso_theattic

Stylist：Sam Cheung @exactly.the.sam

服裝：@white.whale.company

場地：Prisma Coffee

陳柏宇大談江若琳相隔10年再合作齊齊亮相TVB音樂節目。（資料照片）