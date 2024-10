專訪｜陳柏宇指做老竇戒夜蒲飲酒習慣　自爆沖涼囡囡隨時會衝入嚟

陳柏宇即將在12月1日於澳門舉行「我在.LIFE IS LIVE」演唱會,這次亦是他相隔六年再次在澳門開騷。陳柏宇最近接受《香港01》專訪表示:「又興奮又緊張,點解緊張呢?因為我睡眠質素又開始下降,雖然都係瞓到八個鐘,但係成日都會醒,如果唔係有演唱會就好少呢個情況。」他指特別緊張籌備有關舞台的環節,並表示:「相信喺澳門嘅舞台機關都唔算特別多。」

陳柏宇最近接受《香港01》專訪宣傳澳門「我在.LIFE IS LIVE」演唱會。(葉志明攝)

澳門開騷講明唔願除衫

提到演唱會的主題,他說:「演唱會嘅名稱就係LIFE IS LIVE,演唱會想表達嘅內容就係音樂同埋生活嘅結合,近呢幾年觀眾對於陳柏宇嘅感覺,本身佢係一個歌手,但係而家就通常家庭生活為主。」他繼續指享受與樂迷分享日常生活,並表示:「喺呢個行業裏面都唔係太多嘅藝人會分享家庭嘅生活,尤其係歌手,KOL嘅藝人當然會分享得比較多,我覺得分享家庭生活一定係排第一。」至於演唱會會否考慮除衫騷肌,他幽默回應:「唔會多過會,因為我都唔係好鍾意除衫。」他透露今次演唱會的歌單與上次澳門騷並不一樣,並表示:「歌單會因應想表達嘅題材而去適當地揀歌,除咗自己嘅歌曲,仲會唱其他歌手嘅歌曲。」

陳柏宇澳門演唱會想表達嘅內容就係音樂同埋生活嘅結合。(葉志明攝)

澳門開騷大呻緊張冇私人時間

被問到相隔六年再開騷感受,他分享六年前誕下第一個囡囡,之後榮升爸爸,他說:「我覺得六年最大嘅變化一定係有咗小朋友之後,生活上面嘅改變,成日都會掛住屋企,個人嘅活動除咗運動之外,已經冇晒出街食飯嘅生活,得閒喺屋企都係打吓麻雀。」他透露自己在年輕的階段經常會出外與朋友喝酒,並笑言:「10年前嘅時候真係好多,但係生咗小朋友之後就冇啦!」至於會否減少打電動,他說:「打機都仲會有嘅,因為囡囡都好鍾意打機,通常而家打機都幾隻手一齊打,因為每一個屋企成員都想按個遙控掣。」他自爆沖涼也沒有私人空間:「囡囡隨時會衝入嚟。」談及有否刻意培養囡囡的音樂天份,他表示:「冇特別去培養,不過兩個囡囡對於音樂都有一定嘅能力,特別係識得跟住個Key去唱歌。」

陳柏宇和其妻子符曉薇現時育有兩名女兒。(IG:leannefu_1027)

陳柏宇透露自己在年輕的階段經常會出外與朋友喝酒。(葉志明攝)

冇諗住再生仔

提及演唱會海報緊抱着兩位囡囡,反而老婆符曉薇沒有入鏡,他說:「其實唔係刻意唔叫老婆入鏡,係因為當初影呢張合照嘅時候冇諗過會做演唱會海報,呢一張相係以前拍MV影嘅。」他透露考慮再影香港海報,到時候會邀請老婆參與。至於現階段是不是囡囡在家中的地位比老婆更高,他表示:「其實實際上一定係,理論上唔係,老婆係有照顧自己嘅能力,不過囡囡反而冇,老婆排行高嘅意思係因為佢講嘅嘢必定要做,但係囡囡所講嘅嘢未必要做,但係花喺囡囡身上嘅時間就一定多啲。」提到會否考慮再生一個男孩,他笑言:「追仔就冇,意外再生多個嘅話就唔知道啦!但冇計劃要生多個。」

陳柏宇冇計劃要生B。(葉志明攝)

被問有意進軍日本音樂市場?

講到現階段音樂的發展是否目標進軍日本市場,他說:「我都想,但呢個唔係一個計劃,但呢一件純粹係發生咗嘅事,呢兩三年好似突然之間同日本嘅關係近咗啲,有機會上日本音樂平台《THE FIRST TAKE》,但係唔係刻意嘅,係咁啱有機會。」他指錄製《THE FIRST TAKE 》當然緊張,並表示:「嗰一件事就等於唱live,但就係冇晒啲觀眾喺度,對於唱歌嘅質素仲可能緊張啲。」

陳柏宇上日本音樂平台《THE FIRST TAKE 》。(資料照片)

唔願意為爭獎項做歌

提到現時對於音樂頒獎典禮的看法,他說:「而家唔係唔在意過以前,不過好似以歌曲嘅內容同埋曲風去猜測我對獎項嘅投入程度嚟計,永遠都係覺得做一啲大眾喜歡嘅歌曲係最好,做啲偏門類型嘅歌曲,唔係商業市場為主,其實呢一樣嘢完全都唔係我做過嘅出發點,一定係而家嘅音樂風格反映到我多啲嘅嘢。」他強調現時製作音樂並不是因為市場的需要而去製作,並表示:「但係可以用‪商業嘅角度去調整編曲或者唱法嘅部份。如果大家都係覺得為咗獎項而去做歌去爭獎,咁就會變成全香港得一首歌。」

陳柏宇強調現時製作音樂並不是因為市場的需要而去製作。(葉志明攝)

大談江若琳相隔10年再合作

至於日前與江若琳齊齊亮相TVB音樂節目,也獲得相當不錯的迴響,他說:「好正呢個感覺,同江若琳對上一次合作已經起碼10年前,永遠同其他人一齊分擔台上嘅壓力,已經係令到我舒服啲嘅事情,同一個熟悉嘅Friend嘅人去分享,就更加放鬆。」談及會否考慮集合2007年時期新人共同舉行一個紀念成演唱會,他表示:「我成日都有一班2007年新人歌手咁樣講,我諗公司會有啲難計劃,因為真係太複雜,又要同大家遷就個檔期,我覺得係一個困難嘅挑戰。」提及當年開的「2007年新人歌手群組」是否林峯依然在名單當中,他透露:「林峯仲喺度,間唔中會有人喺群組度嗰度講嘢,對上一次李卓庭開騷,就話俾大家聽,大家都會有回覆,可惜最終嗰一次我去唔到。」

Credit

化妝:One Tung @onetung

髮型:Alex So @alexso_theattic

Stylist:Sam Cheung @exactly.the.sam

服裝:@white.whale.company

場地:Prisma Coffee

陳柏宇大談江若琳相隔10年再合作齊齊亮相TVB音樂節目。(資料照片)