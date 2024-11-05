抑鬱男星與前度拍拖10年分手被爆偷食　現任高調放閃：多謝你包容

樂隊ToNick主音恆仔（趙善恆）今年2月自爆自去年與小花（譚杏藍）分手結束10年情後，加上經歷喪父打擊，令他患抑鬱病逾一年，更「爭啲想走」，又暗指小花一腳踏兩船，引起外界關注。其後事件出現大逆轉，網傳趙善恆才是「派帽者」，早在2021年已偷食小花好友兼其化妝師Kylah，小花才是受害者。今年4月ToNick在九展開騷，恆仔向傳媒透露女友Kylah已移民加拿大，並直言需要時間適應Long D。而恆仔女友Kylah今日（5日）在threads分享與恆仔的合照，並發長文感謝男友的包容。

恆仔、譚杏藍去年宣布結束10年情。（IG@hanatam）

小花與新男友Ronald在今年8月宣布結婚。（IG@ronaldhklam）

撐場！（IG@kylahchan）

Kylah經常Post水着照。（IG@kylahchan）

Kylah經常Post水着照。（IG@kylahchan）

大騷好身材。（IG@kylahchan）

移民加拿大。（IG@kylahchan）

移民加拿大。（IG@kylahchan）

移民加拿大。（IG@kylahchan）

Kylah寫道：「同 @hangjai相處既（嘅）呢段時間有好多時我地（哋）都因為一啲少（小）事而唔開心。有時係佢冇抹乾淨洗手盆，有時佢一番到屋企就攤喺度睇電視而冇洗衫，跟住當然我睇到緊係唔順眼，所以表達既（嘅）時候又尖酸刻薄又mean。佢尋日話『Show appreciation is a very important part of a relationship』跟住我當然起晒弶，覺得呢啲唔係基本生活應該要做既（嘅）野咩，但諗深一層其實我真係一個唔識表達appreciation既（嘅）人，喺原生家庭環境長大從來都冇聽過一句『多謝』，所有野（嘢）都係應該既（嘅），當然最後父母日日鬧交跟住離婚收場，好多『應該』咁做而從來冇將『多謝』講出口。」

Long D。（IG@kylahchan）

Long D。（IG@kylahchan）

Kylah分享與男友恆仔的合照。（IG@kylahchan）

Kylah分享與男友恆仔的合照。（IG@kylahchan）

發長文感謝男友包容。（IG@kylahchan）

發長文感謝男友包容。（IG@kylahchan）

Kylah續說：「當我大個左（咗）之後我變成一個好獨立既（嘅）人，番工搵錢執屋煮飯我樣樣都做到，但都因為係咁所以我會拎住我對自己個標準去衡量伴侶，我會覺得一個人應該要做到呢d野，而帶住呢個『應該要係咁』既（嘅）心態真係感情一大傷害，令我睇唔到對方為左（咗）符合我要求要做既（嘅）一啲事。打咁多字只係想講原生家庭對我地（哋）生命既（嘅）影響，有冇人都係同我一樣唔識表達appreciation？Let me give you a hug 一齊學講『多謝』。」最後Kylah又補充：「同埋 @hangjai多謝你既包容，一齊生活真係唔容易，以後一齊努力。」她又在IG發文寫道：「Not sure how to say this without sounding cheesy, but I just miss him! So here we are」，表達對恆仔的思念！

Kylah提到原生家庭對她的影響。（IG@kylahchan）

Fit！（IG@kylahchan）

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