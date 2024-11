抑鬱男星與前度拍拖10年分手被爆偷食　現任高調放閃：多謝你包容

樂隊ToNick主音恆仔(趙善恆)今年2月自爆自去年與小花(譚杏藍)分手結束10年情後,加上經歷喪父打擊,令他患抑鬱病逾一年,更「爭啲想走」,又暗指小花一腳踏兩船,引起外界關注。其後事件出現大逆轉,網傳趙善恆才是「派帽者」,早在2021年已偷食小花好友兼其化妝師Kylah,小花才是受害者。今年4月ToNick在九展開騷,恆仔向傳媒透露女友Kylah已移民加拿大,並直言需要時間適應Long D。而恆仔女友Kylah今日(5日)在threads分享與恆仔的合照,並發長文感謝男友的包容。

恆仔、譚杏藍去年宣布結束10年情。(IG@hanatam)

小花與新男友Ronald在今年8月宣布結婚。(IG@ronaldhklam)

撐場!(IG@kylahchan)

Kylah經常Post水着照。(IG@kylahchan)

Kylah經常Post水着照。(IG@kylahchan)

大騷好身材。(IG@kylahchan)

移民加拿大。(IG@kylahchan)

移民加拿大。(IG@kylahchan)

移民加拿大。(IG@kylahchan)

Kylah寫道:「同 @hangjai相處既(嘅)呢段時間有好多時我地(哋)都因為一啲少(小)事而唔開心。有時係佢冇抹乾淨洗手盆,有時佢一番到屋企就攤喺度睇電視而冇洗衫,跟住當然我睇到緊係唔順眼,所以表達既(嘅)時候又尖酸刻薄又mean。佢尋日話『Show appreciation is a very important part of a relationship』跟住我當然起晒弶,覺得呢啲唔係基本生活應該要做既(嘅)野咩,但諗深一層其實我真係一個唔識表達appreciation既(嘅)人,喺原生家庭環境長大從來都冇聽過一句『多謝』,所有野(嘢)都係應該既(嘅),當然最後父母日日鬧交跟住離婚收場,好多『應該』咁做而從來冇將『多謝』講出口。」

Long D。(IG@kylahchan)

Long D。(IG@kylahchan)

Kylah分享與男友恆仔的合照。(IG@kylahchan)

Kylah分享與男友恆仔的合照。(IG@kylahchan)

發長文感謝男友包容。(IG@kylahchan)

發長文感謝男友包容。(IG@kylahchan)

Kylah續說:「當我大個左(咗)之後我變成一個好獨立既(嘅)人,番工搵錢執屋煮飯我樣樣都做到,但都因為係咁所以我會拎住我對自己個標準去衡量伴侶,我會覺得一個人應該要做到呢d野,而帶住呢個『應該要係咁』既(嘅)心態真係感情一大傷害,令我睇唔到對方為左(咗)符合我要求要做既(嘅)一啲事。打咁多字只係想講原生家庭對我地(哋)生命既(嘅)影響,有冇人都係同我一樣唔識表達appreciation?Let me give you a hug 一齊學講『多謝』。」最後Kylah又補充:「同埋 @hangjai多謝你既包容,一齊生活真係唔容易,以後一齊努力。」她又在IG發文寫道:「Not sure how to say this without sounding cheesy, but I just miss him! So here we are」,表達對恆仔的思念!

Kylah提到原生家庭對她的影響。(IG@kylahchan)

Fit!(IG@kylahchan)

Fit!(IG@kylahchan)

Fit!(IG@kylahchan)