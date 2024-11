視后胡杏兒事業家庭兩不誤,雖然近年要湊三個仔,但依然她衝刺個人事業,早前更踏上時裝騷伸展台行Catwalk。昨日(6日)她正式踏入45歲,胡杏兒老公李乘德在Instagram分享多張一家五口溫馨照。

胡杏兒行時裝騷。(小紅書)

胡杏兒行時裝騷。(小紅書)

李乘德分享了多張一家人的慶生照,李乘德為胡杏兒預備了生日派對,生日蛋糕上擺有一家人的公仔,非常可愛!胡杏兒攬住個仔,笑到見牙唔見眼,真是心都甜晒!李乘德又曬出與胡杏兒早年的甜蜜合照,他發文稱今年兩人共度第10個生日,三個仔都大了,雖然年紀漸長,但他相信一家人會愈來愈開心幸福,他祝福胡杏兒健康快樂,慶幸有胡杏兒陪伴成長,「Stay healthy, happy and full of love. Yes time flies but I'm glad to have you to fly with」。

李乘德分享一家人生日合照。(IG圖片)

李乘德分享一家人生日合照。(IG圖片)

李乘德分享一家人生日合照。(IG圖片)

好溫馨!(IG圖片)

好溫馨!(IG圖片)

好溫馨!(IG圖片)

好開心。(IG圖片)

好開心。(IG圖片)

好開心。(IG圖片)