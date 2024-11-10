蔡一智首談蔡一傑腦瘤手術後近況　已恢復錄音但符合一條件先復出

草蜢的蔡一傑上月突然自貼頭部留有超大疤痕的最新近照，自爆剛完成腦部腫瘤手術，令外界大為震驚。他目前仍在休養當中，而其兄長蔡一智昨晚（9日）現身香港藝人高爾夫協會20週年慈善晚會活動時，就被問起蔡一傑現時的情況。

蔡一傑上月突然大爆自己完成了腦部腫瘤手術。（IG@djremus_choy）

蔡一傑頭部留有超長疤痕，令人擔心。（IG@djremus_choy）

9月時，草蜢的三藩市巡唱臨時三缺一，大會宣布蔡一傑因健康理由缺陣，蔡一智坦言自己都是去到美國才知對方患病，非常擔心。他說弟弟確實正在休養，但已經可以為新碟錄音，不過美國、馬來西亞和大灣區的巡迴演唱會當然要等到對方完全康復才能繼續，他覺得工作事小，最重要是傑仔可以健健康康、專心休養，自己不會畀壓力對方。

蔡一傑被醫生診斷健康狀況不適合演出，所以三藩市演唱會臨時變陣三缺一，由蘇志威與蔡一智頂硬上。（資料圖片）

蔡一智偕太太周雪芳出席香港藝人高爾夫協會20週年慈善晚會。（葉志明攝）

至於康復期大概多久，蔡一智就不清楚，他說因為傷口很大，所以對方希望復元好一點，明年順利歸隊慶祝草蜢40周年。而問到蔡一傑剛得知自己腦部有腫瘤時心情如何，蔡一智就表示很符合他的個性原則，弟弟一向「貪靚」又不想大家擔心，所以他一定會等到好靚仔才會再復出與大家見面，希望大家給時間傑仔休養。

蔡一智想弟弟有足夠時間休養，明年如期歸隊慶祝草蜢40周年。（葉志明攝）

蔡一智表示，蔡一傑一向貪靚，所以希望「靚仔返」才再出來見大家。（葉志明攝）

早前傑仔剛宣布做完手術，查小欣突然火速發文，大爆對方生活習慣說：「跟傑仔晚飯，通常先會在黃昏Happy Hour由香檳開始，繼而紅酒、白酒，我們都不怕混酒，只怕沒酒。」她指對方是「酒筲箕」，飲完酒就不愛回家，食完飯去唱K再飲過，又稱對方是「千杯不醉」，約定傑仔康復後再飲過。有人覺得查小欣抽水，蔡一智對此就回應說，對方喜歡講什麼就什麼，不過相信對方的出發點是關心。