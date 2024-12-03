爺孫戀林靖恩售李坤城物業　月收呢個數拎足十年　被鬧做一世廢人

與李坤城「爺孫戀」轟動一時的林靖恩，在李坤城病逝後爆出一連串脫序行為，日前她又在超商偷竊25元（台幣、下同）運動飲料遭逮，被依竊盜罪判罰3千元。今（3）日李坤城兒子李卓軒突然談起「小媽」林靖恩將賣房的錢設定成信託，每個月能領的金額意外曝光！



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李卓軒今天突然在臉書發文，透露詢問了代書幫忙賣房後設定信託後：「每個月領三萬，至少可以領十年。」他還忍不住酸說：

「不用工作比各位過的更爽更舒服更有錢，還去偷東西就是腦子壞掉花太快了。」



李卓軒直言這些錢就當爸爸請看護的債，而自己也已經放下爸爸房子的事情：「房子以我的能力要買幾間全靠自己，真的沒差那一間，我也放下了。」發文雖沒指名道姓，不免讓人聯想到是在說「小媽」林靖恩。

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先前李卓軒曾爆料，林靖恩繼承物業後就立刻轉手出售，「老爸也把這女的責任，丟給他的代書同學，他的代書同學吃下我家的房子」，並將賣房獲利做成信託，讓林靖恩：

「可以廢人一輩子。」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】