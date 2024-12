現年33歲的陳凱琳與比她大22年的視帝老公鄭嘉穎於2018年在峇里島拉埋天窗,兩人由拍拖到結婚生B,至今多年一直十分恩愛,婚後陳凱琳相繼誕下大仔鄭承悅(Rafael)、二仔鄭承亮(Yannick)以及三仔Carlos,為鄭家開枝散葉,四年抱三組成了幸福五口之家。夫妻倆雖然已經做了爸爸媽媽,日常生活重心都放在囝囝身上,但並不會因此而忽略了彼此,且不時享受二人世界。

陳凱琳鄭嘉穎一家五口去旅行。(ig圖片)

陳凱琳與鄭家穎及仔仔一家五口。(ig圖片)

陳凱琳婚後再穿婚紗。(IG圖片)

陳凱琳坦言生三個不容易。(IG截圖)

昨日陳凱琳於IG分享了她為好閨密龔嘉欣慶祝35歲正日生日的靚相,相中可見還有另一位好姊妹譚凱琪、以及其他好友,而陳凱琳老公鄭嘉穎也有現身。陳凱琳寫道:「大紅大紫過生日!💜❤️‍🔥🎂HAPPY BIRTHDAY TO OUR DEAREST KATY!好難得我哋可以齊腳喺你生日正日同你慶祝 What a blessing and … 我哋全晚真係玩得太盡興😂」。陳凱琳還post了她與鄭嘉穎頭貼頭的合照放閃曬恩愛,寫道:「做咩咁可愛」,相中她和老公都嘴嘟嘟,而鄭嘉穎的頭往老婆的那一側靠,心理學上這是更愛對方多一點。

陳凱琳與老公鄭嘉穎、以及譚凱琪等為龔嘉欣慶祝生日。(ig圖片)

陳凱琳以及譚凱琪等為龔嘉欣慶祝生日。(ig圖片)

龔嘉欣35歲生日。(ig圖片)

譚凱琪等為龔嘉欣慶祝生日。(ig圖片)

