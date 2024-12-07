仙氣前港姐港大MBA畢業　嫌人工低離巢創業搞服裝品牌做生招牌

2018年落選港姐楊帆（Krystal）當年憑仙氣美貌令人眼前一亮，雖然最後大熱倒灶，但仍順利簽約TVB成為旗下藝人。不過楊帆其後決定退出娛樂圈並轉投金融界，近年更重返校園進修讀港大工商管理碩士（MBA），日前她在IG曬出畢業照，並寫道：「My MBA journey from beginning to the end, I am excited to embrace new and exciting pathways. Life is what you make it! 回望自己的經歷，都為自己自豪，從選美到金融業返工，到讀MBA加自己創業。我從未停止令自己變得更好的腳步。與大家一起共勉，一起進步。」

經常大曬好身材。（IG@krystal_kyf）

創業搞服裝品牌。（IG@krystal_kyf）

性感。（影片截圖）

海邊。（影片截圖）

畢業照。（IG@krystal_kyf）

港大MBA畢業。（IG@krystal_kyf）

港大MBA畢業。（IG@krystal_kyf）

港大MBA畢業。（IG@krystal_kyf）

又靚又叻。（IG@krystal_kyf）

又靚又叻。（IG@krystal_kyf）

老公當然有到場。（IG截圖）

畢業！（IG截圖）

楊帆當年由內地來港讀書並參選港姐，因外形出眾而被視為大熱門，可惜最後20強止步，雖然落選後加入TVB發展，但就因人工低、機會少而決定轉投金融界，近年更一邊讀港大MBA，一邊創業搞服裝品牌，發展得有聲有色。除了事業順利之外，楊帆愛情亦得意，去年12月她在IG宣布獲男友Dennis求婚成功，並大曬價值過百萬的3.5卡鑽戒，高調放閃！兩人在今年7月於瑞士舉行浪漫婚禮，身穿露膊婚紗的楊帆，仙氣滿瀉，一對新人又攬又錫，Sweet到漏！

大騷好身材！（IG@krystal_kyf）

大派福利！（IG@krystal_kyf）

好性感。（IG@krystal_kyf）

慶祝生日。（IG@krystal_kyf）

富貴。（IG@krystal_kyf）

去年12月在IG宣布喜訊。（IG@krystal_kyf）

獲男友送上價值過百萬的3.5卡鑽戒求婚。（IG@krystal_kyf）

郎才女貌。（IG@krystal_kyf）

今年7月在瑞士舉行浪漫婚禮。（IG@krystal_kyf）

今年7月在瑞士舉行浪漫婚禮。（IG@krystal_kyf）

今年7月在瑞士舉行浪漫婚禮。（IG@krystal_kyf）

婚後繼續性感！（IG@krystal_kyf）