仙氣前港姐港大MBA畢業　嫌人工低離巢創業搞服裝品牌做生招牌

2018年落選港姐楊帆(Krystal)當年憑仙氣美貌令人眼前一亮,雖然最後大熱倒灶,但仍順利簽約TVB成為旗下藝人。不過楊帆其後決定退出娛樂圈並轉投金融界,近年更重返校園進修讀港大工商管理碩士(MBA),日前她在IG曬出畢業照,並寫道:「My MBA journey from beginning to the end, I am excited to embrace new and exciting pathways. Life is what you make it! 回望自己的經歷,都為自己自豪,從選美到金融業返工,到讀MBA加自己創業。我從未停止令自己變得更好的腳步。與大家一起共勉,一起進步。」

經常大曬好身材。(IG@krystal_kyf)

創業搞服裝品牌。(IG@krystal_kyf)

性感。(影片截圖)

海邊。(影片截圖)

畢業照。(IG@krystal_kyf)

港大MBA畢業。(IG@krystal_kyf)

港大MBA畢業。(IG@krystal_kyf)

港大MBA畢業。(IG@krystal_kyf)

又靚又叻。(IG@krystal_kyf)

又靚又叻。(IG@krystal_kyf)

老公當然有到場。(IG截圖)

畢業!(IG截圖)

楊帆當年由內地來港讀書並參選港姐,因外形出眾而被視為大熱門,可惜最後20強止步,雖然落選後加入TVB發展,但就因人工低、機會少而決定轉投金融界,近年更一邊讀港大MBA,一邊創業搞服裝品牌,發展得有聲有色。除了事業順利之外,楊帆愛情亦得意,去年12月她在IG宣布獲男友Dennis求婚成功,並大曬價值過百萬的3.5卡鑽戒,高調放閃!兩人在今年7月於瑞士舉行浪漫婚禮,身穿露膊婚紗的楊帆,仙氣滿瀉,一對新人又攬又錫,Sweet到漏!

大騷好身材!(IG@krystal_kyf)

大派福利!(IG@krystal_kyf)

好性感。(IG@krystal_kyf)

慶祝生日。(IG@krystal_kyf)

富貴。(IG@krystal_kyf)

去年12月在IG宣布喜訊。(IG@krystal_kyf)

獲男友送上價值過百萬的3.5卡鑽戒求婚。(IG@krystal_kyf)

郎才女貌。(IG@krystal_kyf)

今年7月在瑞士舉行浪漫婚禮。(IG@krystal_kyf)

今年7月在瑞士舉行浪漫婚禮。(IG@krystal_kyf)

今年7月在瑞士舉行浪漫婚禮。(IG@krystal_kyf)

婚後繼續性感!(IG@krystal_kyf)