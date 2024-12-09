爺孫戀林靖恩賣樓仍向便利店乞食 好心人想幫手畀錢卻被對方怒睥
撰文：聯合新聞網
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「爺孫戀」的林靖恩在李坤城病逝後，曾被民眾目擊到偷食別人外賣，還偷便利店的飲料，甚至在公園與露宿者混，最近又再被直擊到向便利店討食物吃。
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之前李坤城的兒子李卓軒透露，林靖恩將賣樓的錢設定成信託，每個月領3萬元（台幣），至少可以領10年，但如今被曾參選台中里長的王若薰在便利店巧遇，觀察到短髮的林靖恩身上衣著乾淨，不過看起來應是沒錢吃飯，向店員要了熱水，並詢問廁所，之後問店員「可不可以吃那個東西」，店員則回應，要付錢才行。
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王若薰於是就上前想要幫忙付錢，不過林靖恩戒心重，還對她狠狠瞪了一眼，這讓王若薰嚇到退了一步，最後只能到外面，雖然真心想幫忙，但看起來林靖恩很難接近，因此提醒若有人在附近遇到林靖恩，可以幫忙她一下。
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