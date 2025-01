近年最美港姐新劇大騷Fit爆健康身材　霉足5年曾考慮退圈終見曙光

現年29歲中英混血兒謝嘉怡(Lisa),2020年以大熱姿態勇奪香港小姐冠軍及最上鏡小姐,成雙料冠軍,出眾五官及氣質獲大讚為近年最美港姐。可惜出道頭五年運氣一般,相比同屆出道港姐工作量不算多,踏入2025年,謝嘉怡終於迎來出頭天,上年她低調參與拍攝被譽為「全網零負評」高分陸劇《燦爛的風和海》,與李施嬅對戲,成功吸引網民關注。

「最美港姐」謝嘉怡今日仍然需要回公司開工,她無懼惡劣天氣仍然選擇自己揸車。(謝嘉怡ig)

早前謝嘉怡悲痛透露兩隻愛犬被蓄意毒死,她發文怒斥落毒之人。(IG@lisamarie_tse)

謝嘉怡心情悲痛。(IG@lisamarie_tse)

謝嘉怡日前於Instagram分享拍攝花絮,精緻外表驚艷網民。謝嘉怡拍攝期間顯得十分興奮,她在片場跳跳紥,又認真聽李施嬅說話,認真向前輩取經增強演技,把握難得的機會。謝嘉怡曬成健康膚色,勤力健身的她穿上性感背心,身材Fit爆。

早前謝嘉怡悲痛透露兩隻愛犬被蓄意毒死,飽受失眠困擾,今謝嘉怡發文透露,過去幾年曾考慮退出娛樂圈,拍完這套劇後令她內心感到鼓舞,迫不及待想接拍下一套劇,「I was beginning to doubting my choices over the past few years. Wondering If I really am cut out for the entertainment world. But after shooting this it really sparked a love that I can’t describe. I had an incredible amount of fun shooting this, and honestly cannot wait for the next one」

謝嘉怡拍劇。(IG圖片)

在片場好開心。(IG圖片)

與李施嬅合作。(IG圖片)

認真聽李施嬅說話。(IG圖片)

謝嘉怡身材好Fit!(IG圖片)