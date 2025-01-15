馬清鏗小三曬富貴生活揹20個Hermès上身　豪宅巨廳子女當遊樂場

網紅「五索」鍾睿心（Rachel）承認自己做第三者，與大生銀行主席馬清鏗拍拖9年，有指她獲男友送贈9000萬的麥當勞道豪宅，非常富貴，難怪她說：「小三比正宮更有錢，有錢比結婚更重要」。

Rachel承認自己做第三者，與大生銀行主席馬清鏗拍拖9年。（讀者提供）

與馬清鏗拍拖後，Rachel五年生了四個小朋友。（ig@5kidsokma）

Rachel聲稱用「天價」請林作和裕美捧紅自己，短短半年她的IG已有近百條影片分享，當中不少都是在Rachel的山頂大屋內拍攝，裝修主要用上米白的和諧色調，單看大廳已超闊落，十足羽毛球場咁大，絕對有足夠空間讓小朋友走來走去。其中一條影片中，見Rachel在巨廳與小朋友玩扯大纜，周圍放滿軟墊防跌親，旁邊還有超長樓梯上落，應該是複式豪宅。

山頂豪宅曝光，個廳大到可以打羽毛球。（ig@5kidsokma）

同小朋友玩扯大纜。（ig@5kidsokma）

呢個靚媽要湊住五個小朋友。（ig@5kidsokma）

雖然窮過，但Rachel自從升呢個闊太後，連煮公仔麵都有啲雞手鴨腳。（ig@5kidsokma）

煮一餐就要三個工人執手尾。（ig@5kidsokma）

Rachel向來以「富婆」自居，除了出入有司機接送，簡簡單單煮一個公仔麵都有3個工人幫手清潔執手尾。講到炫富，當然不少得曬名牌靚手袋，Rachel家中一個玻璃飾櫃便放滿了名牌包包。有次她更超誇張，粗略數就一口氣將近廿個Hermès、Chanel、BALENCIAGA、Prada等等包包揹上身，她先在餐桌上前了一個Mini Kelly 2金扣的黑色霧面鱷魚皮價值約$36萬，她說：「好多靚女喺IG食好西時，除咗擺優雅食姿外，仲鍾意將心愛包包放前面曬命。但炫富要有技巧，你覺得曬一個包包證明到啲乜嘢呢，一係唔好曬，一曬去盡啲。」然後鏡頭就由餐桌變咗衣帽間，Rachel將多個名牌手袋掛上身，以魔音笑聲說：「後成個富貴樣出晒嚟嘞，哈哈哈，哈哈哈。」

Rachel話見好多人都鍾意炫富。（ig@5kidsokma）

即拎咗個Kelly mini放前面。（ig@5kidsokma）

即拎咗個Kelly mini放前面。（ig@5kidsokma）

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一口氣揹近廿個名牌袋上身，估計價值逾百萬。（ig@5kidsokma）

後面成個玻璃櫃都係放名牌袋，好似去咗show room。（ig@5kidsokma）

後面成個玻璃櫃都係放名牌袋，好似去咗show room。（ig@5kidsokma）

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