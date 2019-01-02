【叱咤2018】DJ服裝罕有過容祖兒名牌紗裙　每件設計都係獨一無二

《2018年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》昨晚（1/1）圓滿舉行，每年所有歌手都會精心揀選戰衣，盛裝打扮出席樂壇頒獎典禮。雖然各位歌手的打扮相當不俗，當中以打扮永冇失手的天后容祖兒穿上來自Oscar De La Renta手筆的紅色紗裙最為亮眼，但仍然不及所有商台DJ身上的衣著搶鏡，而這一系列的服裝竟然是來自有香港最大古著聖殿之稱的美華氏（Midwest）。

美華氏為DJ們設計的一系列服裝，每件都是獨一無二。（美華氏Instagram）

近年潮流興復古，再次帶起了古著風（Vintage），當一提到古著字，相信大家都一定會想起美華氏。美華氏創立於1993年，原本只是一間二手衣服進口貿易公司，在90年代香港人對古著的追求底下，美華氏正式成立零售店鋪。美華氏最出名的就是只在美國入貨，以及將不同的布料，如牛仔布重新裁剪成全新的拼布款式，就好似今年興起的和服外套（Kimono），將腰果花紋布結合古著牛仔褲拼布款式般，將兩種不同的布料元素重新設計。

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森美大哥接受《香港01》訪問時透露，叱咤頒獎典禮所有DJ的服裝都會跟不同的設計師合作，由設計師自由發揮設計一系列的服裝，而今年就首次跟美華氏合作。設計款式後，就會跟每位DJ進行Fitting，而自己每年都很尊重設計師設計出來的服裝。談到今次一系列的古著服裝，森美大哥直言自己穿了古著多年。當以前香港還未流行古著之前，森美就已經很喜歡「養」牛仔褲，將牛仔褲穿出貓鬚，自己亦很喜歡Levi's Big E 501牛仔褲。

他直言在讀書時期熱愛夾Band兼打籃球，所以當時經常以美式打扮示人，但市面上就很難找到美國Band Tee，因此開始幫襯美華氏：「嗰度可以買到美國嘅衫，70或者80年代嘅Band Tee，自己都好鍾意美國文化。」另外，森美指自己都很尊重無論音樂上或服裝上的創作，所以都很滿意在頒獎典禮的服裝。

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