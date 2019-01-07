梅麗史翠普強勢加盟《小謊言》　與妮歌潔曼造就下屆金球獎大熱

HBO釋出2019年影集最新綜合預告，去年獲獎連連的影集《小謊言》（Big Little Lies）也在其中，加盟第二季的奧斯卡影后梅麗史翠普（Meryl Streep）於預告中首度登場。

梅麗史翠普於此支預告約27秒處現身，表明自己想知道兒子死亡的當晚究竟發生什麼事。接著可看到事發當晚牽涉其中的五名女性各自拿著號碼牌，在警局中排排站準備接受調查。

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雖然電視網尚未公布第二季的播出日期，但主演之一的妮歌潔曼（Nicole Kidman）日前表明很有可能會在六月時播出。新一季延續原著外的故事，聚焦眾人如何應對派瑞死亡後的狀況。飾演該角色的男星Alexander Skarsgård先前證實自己出現在第二季片場，讓人推測他可能再以回憶畫面的形式出現。

Alexander Skarsgård或以回憶片段形式現身第二季。（IMDb）

加盟演員除了梅麗史翠普外，還有《沉默的天使》（The Alienist）男星Douglas Smith，他飾演衝浪愛好者Corey Brockfield，是名有抱負的海洋生物學家，也是Jane（Shailene Woodley飾）的同事。

《沉默的天使》男星Douglas Smith（IMDb）

《小謊言》第二季同樣由首季編劇David E. Kelley執筆全七集劇本，原導演Jean-Marc Vallée因檔期衝突未能執導僅擔任執行製作，改由康城影展評審團獎得獎電影《American Honey》導演Andrea Arnold執導全部七集。

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