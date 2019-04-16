大數據分析7大最裸露美劇　《權力遊戲》7季82場裸戲竟然排第尾？

HBO神劇《權力遊戲》（Game of Thrones）自2011年第1季首播以來以重口味和裸露而著稱，客串第6季的《American Gods》（暫譯《美國眾神》）男星Ian McShane就曾表示這是一部關於「乳首與龍」的影集，於劇中飾演「馬王」的「水行俠」男星積遜莫瑪（Jason Momoa）也曾開玩笑，訴說自己的「裸戲比有對白的戲還多」。

《權力遊戲》全7季裸露場景總數為82場，之中61場為女性、21場為男性。（Mr.Skin）

近日專門記錄影視裸露場景的「Mr.Skin」於網站公開《權力遊戲》前7季的各項裸露統計，名人裸露場景總數為82，此數字在美國電視史最裸露影集之中只排第7位！

即睇第1至第6位最裸露美劇排名！（點圖放大▼）

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以裸露人次來看，《權力遊戲》前7季共有51位演員拍攝裸露戲，其中36位為女性、15位為男星，位居美國電視史第3高。前2名依舊為《Shameless》與《真愛如血》，《Femme Fatales》與《The Deuce》分居第4與第5位。

《權力遊戲》前7季裸露人數與美國電視史前5大最多人裸露影集統計。（Mr.Skin）

《權力遊戲》前7季的裸露鏡頭以季別來看，第1季最多、第5季次之，第7季最少只有6場。（Mr.Skin）

此次調查也公開《權力遊戲》前7季最常被搜尋裸露戲的人物，不意外由艾美莉克拉克（Emilia Clarke）飾演的「龍母」登頂！其餘排名如下：（點圖放大▼）

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《權力遊戲》與美國同步播出，搶先欣賞最終季劇照▼

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【本文由「DramaQueen電視迷」授權轉載。】

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