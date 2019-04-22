烏克蘭諧星澤獲超過70%選票做總統　香港邊位藝人最有機選特首？

烏克蘭周日（4月21日），是當地總統選舉的最終投票，最終年僅41歲的澤倫斯基（Petro Poroshenko）獲得73%選票，以絕對優勢大敗現任總統波羅申科（Petro Poroshenko）。其實澤倫斯基是一名喜劇演員，從來沒有任何政治經驗，最為民所認識的是他曾經在2015年的電影《人民公僕（Servant of the People）》中飾演直腸直吐的教師，而戲中他有一段批評貪腐的視頻亦非常受歡迎，恰巧對應了當地真實國家貪污、財閥壟斷的社會情況。回望香港娛樂圈，當中亦有不少藝人從政的例子，例如汪明荃、周星馳等，現任議員陳志全以及袁彌明等亦是娛樂圈出身。其實早在兩年前（2017）的特首選舉中，曾經有網民力薦有「民間特首」之稱的劉德華去參選特首，網民更為他「度身訂造」了個藝人組成的政府架構名單。

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香港娛圈邊個最有號召力？

要做香港特首，民望當然是重中之重！雖然劉德華有「民間特首」之稱，但最近卻因為「填海」的議題影響到他的支持度稍走下坡。但其實在香港做藝人，「政治」二字已成為禁言，稍有意見就會被人批評，正所謂「順得哥情就失嫂意」，所以大部分圈中人都對政治避而不談，唯獨一人經常談論政治，更將政治議題轉化成笑話於紅館開騷公諸同好，此人就是黃子華。其實黃子芉華對政治和社會所發生的事情非常敏感，更成功因為各種社會議題造就不少「金句」。去年他一連26場的《金盆𠺘口》篤棟笑更是票難求全數沽清，若論民心，子華神或比華仔佔優。不過最近還有一位「黑馬」古天樂，他稱霸歌影視壇，又熱心做善事，又是香港演藝人協會會長，大受香港市民歡迎，而且他所支持的娛樂事情，更是一呼百應。但講到底，現今社會還得依數據做人，在仍未有真正的「支持率」出現，唯有先以Facebook專頁的支持人數作為粗略統計。

以下為幾位深得香港市民歡迎的藝人粉絲數（由低至高）：