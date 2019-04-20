【超驚嚇】《世界奇妙物語》神奇水龍頭　每次扭開都有人死亡

最驚嚇的電影，不是突然有鬼跳出來嚇人一跳，而是在日常生活中製造恐懼感，而日本的恐怖經典《世界奇妙物語》，就有一個關於水龍頭的故事，每次扭開它，如果出現血水就代表有人死亡，而男主角伊藤英明是唯一見到這個神奇水龍頭的人，但最終卻因此而死，仿如冥冥之中自有主宰。

片中的伊藤英明能看到神奇水龍頭，有預示生死的能力。（網上截圖）

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《世界奇妙物語》一直是不少人的童年夢魘，多個短篇故事也相當入腦，如《雪山凶靈》、《比之前更好的人》，多年後也是記憶猶新。今次跟大家重溫2012年秋季特別篇「水龍頭」的故事，片中的主人翁淺村雄一(伊藤英明飾)，一直有一個秘密，在8歲那一年，他寓所突然出現了一個水龍頭，當他扭開後，流出的卻是血水，而同一時間他的媽媽上吊身亡。這個水龍頭在雄一生命中多次出現，他的同學、上司也相繼發生意外離世。

主角8歲時扭開神奇水龍頭，發現流出血水，預示其母死亡。（網上截圖）

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神奇水龍頭出現不是只有死亡，雄一女兒曾經發生意外，連醫生也說情況不樂觀，當雄一再次扭開突然出現的水龍頭，出現的卻是清水，原來水龍頭能預示生死，血水代表死亡，清水意味生存。不過水龍頭對雄一來說，其實作用不大，他生活依舊不開心，他的太太人工比他高，又領了親戚的遺產，太太更瞞著他跟其他男人幽會，發展婚外情。

主角太太中了煤氣毒，原來是主角布下的殺人局。（網上截圖）

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此時雄一接到電話，說他的太太在別墅中了煤氣毒，而雄一卻冷靜地等待水龍頭的出現，原來雄一知悉太太跟人幽會，即布了一個殺人局，扮成洩漏煤氣，但當雄一扭開神奇水龍頭，卻發現流出的是清水，而他的太太亦成功搶救回來，但水龍頭再一次在二樓外牆上出現，雄一打算再次扭開水龍頭，卻意外失足墮斃，此時水龍頭徐徐流出血水，原來最後預示的死亡，正是雄一自己，結局相當諷刺。