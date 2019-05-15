【14U】喪心病狂！已解散韓團靠醜聞登熱搜　冧掂女高層再溝粉絲

韓國演藝圈荒腔走板之事層出不窮，今天又爆出有偶像男團成員先後與公司女性高層、日本女粉絲發生不正當性關係。根據「Xportsnews」報導，已經解散的男團「14U」其中一名成員因為與高層不當交往，引發其他成員不滿，進而導致團體解散。

2017年7月出道的14U，因為14人的隊形曾被粉絲攻擊編舞抄襲EXO、SEVENTEEN，在韓國歌壇知名度不高。但他們今天衝上熱搜，竟是因為成員的醜聞被挖出。當中的某成員先是與公司的女性部長發生關係，相差超過10歲的兩人長期不正當的來往被工作人員發現，還堅稱是為愛結合。該名成員後來又搭上日本女粉絲，荒唐行徑令人看不下去。

已解散韓團14U有成員被爆冧掂女高層再溝粉絲。（MV截圖）

得知實情後的成員們和家屬紛紛抗議要求解約，公司最終只留下這名闖禍的成員，與14U的其他人解約並於近日宣布解散團體。但經紀公司對此表示傳言太過誇張，大家只是因為目標和夢想不同，所以溝通後同意解散。

他們先前原本預計5月要參加日本的韓流拼盤演出，但臨時取消行程，倉促決定解散。已經解約的成員們陸續搬離宿舍，知情人士表示離開的成員們非常痛心和難過，當時有成員對外透露，公司對特定成員特別偏愛，差別待遇讓他們待不下去，但公司已經否認這個說法。

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