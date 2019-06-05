泰國小鮮肉演員Singto來港開個人見面會　728約粉絲慶祝生日

曾出演泰劇《一年生》和《一年生2》，BL校園劇出道的泰國小鮮肉演員Singto（獅子）宣布，即將於下月28日來到香港舉行見面會《SINGTO 1ST FAN MEETING IN HONG KONG》，與香港粉絲一同慶祝生日。這次是Singto首個香港個人見面會，他也特別準備大量粉絲福利回饋大家的支持。

Singto在BL劇《一年生》中擔任Kongpob一角，一出道就擔正做男主角的他，憑着出色的演技和新穎的題材而受到肯定，同時也一下子冒起，成為現時泰國人氣的新生代小鮮肉演員之一。而Singto最近出演的劇集《他在清明來看我》，也在泰國及亞洲等地大受歡迎，早前更與一眾演員出發到台灣宣傳，也曾於去年7月和今年4月到訪過香港。

Singto參與多套BL劇，因而大受歡迎。（IG/@__singto）

+ 3 + 2

為了答謝香港粉絲的支持，Singto即將於7月28日親身來到香港，舉行首個個人見面會，與粉絲們來一個超近距離的接觸。雖然Singto就未有預告見面會的內容，但他率先公開的粉絲福利已非常吸引！除了全場觀眾有份參加拍手會外，購買$1280票價的粉絲，能夠獲得明信片及五人一組的合照機會；而購買$1480票價的粉絲，則能獲得簽名明信片，以及一對一的合照時間，粉絲必定要把握機會。

Singto將於下月首次單拖來港，粉絲必定要把握機會見偶像。