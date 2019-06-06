【奔跑吧】宋雨琦集集有笑料　變游戲黑洞得觀眾歡心

宋雨琦本身係韓國女團(G)I-DLE成員，當初有消息指佢會加入《奔跑吧》時，唔少Angelababy fans都表示反對。(gidle.yuqi ig圖片)

《奔跑吧兄弟》作為內地最受歡迎綜藝節目之一，雖然因換血換走鹿晗、王祖藍、鄧超及陳赫而曾引起觀眾不滿，但節目開播後，幾位新血主持黃旭熙、宋雨琦、朱亞文同王彥霖似乎已慢慢被接受。特別係19歲嘅宋雨琦，本身係韓國女團(G)I-DLE成員嘅佢，出道1年多就被安排主持《奔跑吧》，論知名度，宋雨琦確係有少少輸蝕，之不過，佢喺內地所簽嘅「好好榜樣」的娛樂公司，本身擁有李易峰以及賴冠霖，單睇賴冠霖單飛回國後，代言廣告、劇集、電影無停手，都不難明白宋雨琦點降可以成為《奔跑吧》新一季嘅成員。

未出場就已經自我出局，宋雨琦嘅可塑性都幾高。（影片截圖）

事實上，比Angelababy仲要嬌小嘅宋雨琦，令網民都認為身型同體力會係佢嘅致命傷。之不過，節目開播後，宋雨琦好快就被其他成員稱做「雨琦弟弟」，每次要玩撕名牌時，宋雨琦都賣力非常，但亦因為太過賣力，經常鬧出不少笑話。

宋雨琦最新一集表現體操，連番失手令成員笑到收唔到聲，但佢未有受到影響，照樣交足戲去完成。（影片截圖）

就好似第一集，宋雨琦將朱亞文的代表作說錯，道歉時更笑言：「為表歉意之後不是亞文叔叔了，是亞文哥了。」最新一集宋雨琦扮成體操選手出場嘅佢，本身打算重現去年佢喺韓國綜藝節目上，令人嘆為觀止嘅韵律操，可惜嚟到《奔跑吧》，宋雨琦只係做咗三個動作就已出錯六次，最後連個波都飛走埋，搞到一眾成員同嘉賓都笑到收唔到聲；之後同朱亞文喺獨木橋上對戰時，宋雨琦埋位時就因為坐唔穩而失去一分。比起自從生B後十分錫身嘅Angelababy，游戲黑洞宋雨琦確係製造不出笑位，難怪網民對佢嘅評價亦開始逆轉。

