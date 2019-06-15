陳鈺琪祝緒丹都比下去？　19歲李蘭迪被喻「最美古裝女星」

雖然早前微博發起的「古裝四美」票選大賽已經圓滿結束，而結果亦由有「中國4千年一遇美女」封號的鞠婧禕擊敗一眾前輩榮登榜首，就連近日憑內地劇集《倚天屠龍記》而人氣急升的陳鈺琪（飾趙敏）以及祝緒丹（飾周芷若）都不敵。但最近內又再有內地網民力捧另一「新」星為「最美古裝女星」，鞠婧禕的榜首位到底能否坐得穩妥？

重溫一下十大「最美古裝劇女星」（順次序排列）：

+ 6 + 5 + 4

李蘭迪而家係「上海唐人電影製作有限公司」旗下藝人，係古力娜扎嘅師妹！曾經演過《無心法師II》。（劇照）

19歲李蘭迪原來係天才？

被網友力捧的「新」星，正是這位年僅19歲的李蘭迪。其實她早於10年前出道，當年只得10歲的她在電影《愛你輸給了誰》就開始涉足電影圈。2016年，她更憑電影《少年棋王》在「青海西寧環保兒童電影展」中獲得「最具潛力兒童女演員奬」。雖然在過去十年間，李蘭迪參與過愈20部電影／劇集作品，但她同時亦沒有荒廢學業，去年在中國高考中以總分466分成為全國第二名。早前李蘭迪、陳鈺琪以及祝緒丹獲邀到節目《創造營2019》擔任助演嘉賓，李蘭迪的人氣絕不遜於兩位姐姐！

《創造營2019》：

+ 2

新劇造型曝光

雖然李蘭迪之前亦曾經參演過古裝劇集，不過仍稱不上主演。2019年，李蘭迪終於有機會第一次穿古裝在《夢回大清》中飾演女主角茗薇。其實最初期的劇集造型出爐的時候，李蘭迪的茗薇造型並未能引起討論，但直至上星期，李蘭迪在微博展出自己的古裝照時，瞬間升級成為討論熱話，網友紛紛以「仙女下凡」來形容她的造型，更有報道指她的古裝魅力能稱得上「最美古裝女星」。與陳鈺琪和鞠婧禕不同的是，李蘭迪並不太瘦，雖然骨感欠奉但卻突顯出較為飽滿的古裝女性美態。

李蘭迪顏值真係好高：