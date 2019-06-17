倚天劍屠龍刀都要輸！　myTV SUPER自製7款金庸兵器閃卡

最近於無綫熱播的金庸小說內地改編劇集《倚天屠龍記》已經去到45集，距離大結局（全50集）只餘5集，將會承接播放的是著名監製潘嘉德離巢前最後一部劇集《好日子》。不過，港人追劇的節奏已非定時定候開電視，網上點播更適合香港觀眾，由無綫成立的網上點播平台「myTV SUPER」應運而生，免費收看惠澤網民。然而，「myTV SUPER」的「免費」收看節目亦有時限，大部份劇集只能重溫過去7日於電視免費頻道播放的節目，7日之前的則需要收費觀看。換言之，想將《倚天屠龍記》廣東話版本全部重溫一次，必須先行付款。

鼓勵支持合法途徑觀看節目。（劇照）

為宣傳無綫的金庸作品絕橋宣傳

由於最近《倚天屠龍記》頻頻在網絡掀起話題，尤以兩大女主角陳鈺琪（飾趙敏）和祝緒丹（飾周芷若）為主，另外《倚天》亦同時掀起一番金庸劇重溫熱潮。其實由無綫製作過的金庸小說改編作品非常之多，單計《倚天屠龍記》已拍過3次（1978年鄭少秋版本／1986年梁朝偉版本／2001年吳啟華版本）。為了吸引更多人願意付費重溫，近日「myTV SUPER」竟然用絕橋宣傳，自製了7款金庸小說精美武器遊戲卡，力谷劇集《倚天屠龍記》、《射鵰英雄傳》、《神鵰俠侶》、《笑傲江湖》、《碧血劍》的自家製版本，另外還有兩部電影－《笑傲江湖II之東方不敗》，《東方不敗之風雲再起》。更請求網民以留言方式去表達他們希望TVB能再創作的武器遊戲卡。

金庸最強神兵竟然係……

依上圖所見，由TVB自家製的遊戲卡製作的非常仔細，例如會有卡片頂部的星數代表強度／稀有度、又有武器的能力值加成、就連兵器的出處都寫在卡片下方的說明方格之中。不過最近熱播《倚天屠龍記》中的倚天劍和屠龍刀卻不是「最強」神兵，兩者皆只屬「4星」，7款片卡之中，另外還有兩款是「5星」最高級！

點擊欣賞其餘5把「神兵」：