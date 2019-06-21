Johnny事務所創辦人傳病危消息　瀧澤秀明等大批偶像趕到醫院探望

現年87歲的日本Johnny事務所（尊尼事務所）創辦人兼社長Johnny喜多川，於週二（18日）傳出緊急送院搶救消息，連日來多位曾在旗下公司出道的藝人都陸續前往醫院探望他，惟至今Johnny事務所仍未有對外界公佈任何聲明，令Johnny喜多川的重病說更越演越烈。

據日本傳媒報道， Johnny喜多川 於18日下午在東京澀谷家中暈倒，被緊急送往醫院。入院消息傳出後，大批傳媒在醫院連晚守候，瀧澤秀明、前SMAP隊長中居正廣、東山紀之，以及King&Prince等多位Johnny事務所旗下藝人，以及還未出道的Jr.如HiHi Jets、少年忍者等人都紛紛趕到醫院探望他。

Johnny喜多川 於18日下午在東京澀谷家中暈倒，被緊急送往醫院。（東京Sport新聞社）

Johnny事務所初時曾一度否認社長入院的消息，之後亦拒絕透露病情而導致外界產生眾多猜測，甚至網上有人流傳Johnny喜多川已經逝世。雖然至今仍未有正式聲明，不過有日本傳媒透露，Johnny事務所將於下星期宣佈重大消息，可能是Johnny喜多川的病情，抑或與社長繼任人有關。

Johnny喜多川於1962年創辦Johnny事務所，由70年代起捧紅了不少當紅的日本偶像團體，包括少年隊、澀柿子隊、SMAP、TOKIO、V6、Kinki Kids、嵐等。