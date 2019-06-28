金材昱、李伊再傳緋聞為搏炒作？　繼床照後到戒指照累事

早前出演韓劇《她的私生活》而人氣再急升的金材昱，又一次與《鬼怪》中飾演三神奶奶的李伊傳出緋聞。去年5月，因李伊在個人IG上傳男方的床照，而爆出戀愛說。昨天（27日）二人又因李伊上傳一張戒指照，而第二次傳出緋聞。

上年5月，李伊在IG上傳金材昱睡覺的照片，而令兩人的緋聞迅速在網上傳開。當時李伊事後立即關閉IG，表示只是想對男方開朋友間的玩笑，否認了戀愛說。昨天李伊上傳一張戒指照片後，有網友對比戒指店IG上的認證照片，發現有一位與李伊同行的男性，店家則未有公開該同行男的身份。而照片上男子尾指上的痣，竟然與金材昱手指上的痣位置相同，因此令緋聞再次傳出。

昨天李伊上傳一張戒指照，再一次傳出與金材昱的戀愛說。（IG/@2l_kjh）

李伊戒指照累事逐格睇：

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緋聞事隔一年再爆出，李伊和金材昱雙方公司已發聲明再次否認。指李伊的確有到過戒指店，可是同行男性是金材昱的說法，純屬無稽之談。而曾上傳過照片而引起誤會的店家，已刪除了相關照片並發聲明指除了李伊的照片外，宣傳照上並沒有出現金材昱。對於兩人再有緋聞，有部分粉絲批評李伊又一次借金材昱上位，更整合出女方多次「參考」男方的IG，拍攝類似的照片，容易令粉絲大眾誤會。

2018年5月，李伊開玩笑貼出金材昱的床照而首次傳出緋聞。（Naver）