任賢齊慘變鄭伊健？　成都演唱會「出錯名」惹網民熱議

圈中有不少藝人都曾經試過被人認錯或是調亂了，最經典的當然是杜德偉和許志安啦，也有人分不出李冰冰和范冰冰。而最近就多了一對被認錯的藝人，就是鄭伊健和任賢齊（小齊）喇！伊健和小齊外形其實一點都不似，唯一相似的就是髮型，兩人皆留了中長頭髮，但正常人，都沒理由會分辨不到兩人外貌。近日微博就瘋傳內地演唱會主辦單位公然把兩人認錯的宣傳板照片和視頻。

任賢齊曾於佢個微博為好友伊健嘅演唱會宣傳，大家覺得佢哋似唔似樣？(任賢齊微博圖片)

網友：伊健的國語水平突飛猛進！

演唱會於成都舉行，相中和短片中影住一大塊黃色的演唱會宣傳板，正面望左邊清楚見到小齊大頭相的演唱會海報，亦列明演出時間日期地點，至於展示板的中間位置，則印有小齊演唱會場內的平面圖和座位分布。小齊的粉絲就在板前跟小齊個樣影合照。

而在任賢齊演唱會宣傳板的另一邊，則寫有有伊健的演唱會資料，大大隻字寫住「鄭伊健演唱會成都站」，令人第一眼望落去的感覺就是小齊的樣被配上了伊健個名，將兩人混淆，到底小齊的演唱會主辦方搞錯了小齊是伊健，抑或相反，已令人傻傻分不清了，網民紛紛討論，到底是小齊該傷心，還是伊健該傷心，又笑言入場後會發現伊健的國語進步了很多。

有粉絲同小齊啲相合照，另一邊寫住鄭伊健演唱會。(微博圖片)

其實再望清楚一點，寫上伊健演唱會那邊是有寫住「Coming soon」兩個英文字的，講到明是繼小齊演唱會之後所舉行的，主辦單位今次只是一板兩用，並沒有將兩人認錯和調亂。

其實係有寫住伊健個演唱會coming soon。(微博圖片)

點擊下圖逐格睇呢塊小齊、伊健二合一嘅演唱會宣傳板，以及佢哋嘅靚相：