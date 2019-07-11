【白色強人．劇透】李佳芯手術成功　始終難逃Sad Ending？

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

《白色強人》迎來大結局，上回劇情講到唐明（馬國明飾）親自為Kennis（李佳芯飾）做手術，但在手術途中Kennis出現血管栓塞，YT（郭晉安飾）即時趕入手術室協助唐明……另一邊廂，YT改變主意，與吳榮業議員（譚偉權飾）同一陣線，更提出倒戈醫改方案的最後籌碼。

唐明（馬國明飾）同YT（郭晉安飾）合力為Kennis（李佳芯飾）做手術。（電視截圖）

YT認為醫改方案已經變質，希望煞停方案，更與游局長（鄭子誠飾）決裂。（電視截圖）

點擊下圖重溫：

+12
+11
+10

以下內容有劇透，逃生門在此：

【白色強人】鄭子誠用壽終正寢形容醫改失敗　林鄭言論同出一徹 ?
【白色強人】6位配角勁好戲　以實力演技征服觀眾！
【白色強人】槍撃案疑犯盧海鷹大有來頭　《少林足球》一扑成名！

最新一集講到，Kennis手術成功，YT向唐明提議接任明成北院長，唐明才知道醫改方案已經變質。YT叫康橋（朱智賢飾）發布網上輿論，揭發醫改真相。另一方面，唐明亦要求郭特首（吳瑞庭飾）運用權力踢走醫改議案。

YT提議唐明接任明成北院長。（劇照）

此外，游局長（鄭子誠飾）提前向明成北急症室開刀，令急症室上下惶恐不安。此時，多名來自嚴重車禍的傷者要送往明成北搶救，琛哥（蔣志光飾）、蘇怡（唐詩詠飾）不按程序收症……立法會對表決醫改作出最後角力，唐明忽然列席發言。三年後，Kennis擔當無國界醫生，一日，大批持槍軍人衝入救護營地……

BBQ大團圓結局定Sad Ending？（劇照）

+7
+6
+5
【白色強人】馮盈盈喊戲惹網民質疑　呢10位女星喊到令人心痛！
【白色強人】張曦雯性感晚裝上陣救人　用電鑽鑽開頭顱睇見都覺痛
【白色強人】網民指手術場面太血腥　道具心臟識跳好逼真！
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。