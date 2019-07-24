阮子健「你行錯路」贈何君堯　原來另有深意：仲諗到另外四個字！

昨日，立法會新界西建制派議員何君堯到港台錄影節目《視點31》與立法會新界西議員朱凱廸爭拗激烈，最後何君堯拍除除咪更一度成為網上熱話。而在何君堯離開港台大樓時被記者以及市民圍堵，在一個似訪問非訪問、似分享非分享的過程中，有人破口大罵、甚至有人脫鞋投擲，場面一度混亂，何君堯在港台門外擾攘約十分鐘依然未能上車離開。而圍觀者之一阮子健就突然爆出一句「你行錯路」，何君堯回覆說：「我一定啱嘅，不過行早兩步啫！」之後何君堯終於見到自己的座駕從港台閘內駛出，得悉自己真的行錯路後，便向阮子健道謝並伸出右手想與對方握手。不過阮子健並沒有伸手去握，反而雙手合十，送君離去。

「雙手合十」片段即時在網絡瘋傳，阮子健的行為更廣為網民讚賞，其人氣在一天之內極速飇升，更有網友封他為新一代男神。（商台Facebook）

阮子健真係佛嘅化身？

在今早的903節目《在晴朗的一天出發》中，三位主持人林海峰、潘小濤以及阮子健在開咪時又重提前一天發生的「雙手合十」事件，林海峰更稱阮子健當時頭頂有光：「我懷疑你係佛嘅化身！可能係你平時係食齋，又念珠呀，又信佛呀咁，你係真係睇得多嗰啲嘢先出到嗰一句。跟住嗰個雙手合十，我懷疑你當時你係上咗身，唔係你嘅講法，呢個係你後面嗰把聲嘅講法。」林海峰又提到，其實「你行錯路」含義相當大，表面上是指何君堯錯誤地反方向行走而未能上車，但回想近日發生的「元朗黑夜」事件，卻令人聯想到「佢行錯路係會令到元朗去咗邊度呢」、「又或者佢背後嘅人點令佢行咗呢條路呢」、「如果我哋繼續咁行，係咪不歸路呢」等等。後尾阮子健更表示當時還有一句未說出口：「心入面仲有把聲，嗌回頭是岸呀！」

《晴朗》播放完畢之後，商台更為KY大師設計海報。（商台Facebook）