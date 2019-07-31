Youtuber大J送500件白Tee予有需要人士：錢無咗可以再搵

一件要價$299。（Facebook截圖）

周一晚（29/7）灘叔（鄒凱光）於個人Facebooky上宣布推出自家的黑Tee，5件黑Tee設計上更有「Be Water Stay Here」、「Saving Live Is Not A Crime」等標語，每件售價$299。公布後，有人留言表示支持，也有反對，更有網民嬲爆留言：「有後生仔買物資連開飯都有問題呀！你賺呢啲錢好冇陰公！」、「呢個時候賣口號衫，仲成$299一件，除非所有收入幫助『有需要人士』，不然就太那個了...」暗指灘叔趁機賺錢不道德。



傳送門：鄒凱光出黑Tee賺錢被質疑食「人血饅頭」：我出啲Tee係想開心！

灘叔表示是次T-Shirt售賣為私人性質。（資料圖片）

而批評一班香港K.O.L.政治冷感的大J（Jason），今日（31/7）在個人Facebook上發帖表示自己也有賣Tee，這次決定送給「有需要人士」。大J在帖文中說：「近日有藝人推出T-Shirt走出嚟發財，賣到成$299一件，厲害厲害。我自己都有賣T恤，不過冇乜宣傳過所以冇乜人知。下次邊度有好多人做完運動流晒汗，返屋企之前要換衫嘅，我會將呢啲T-shirt放喺就近嘅地鐵站，大家隨便取用。你鍾意換衫又得，抹汗又得隨便你。數量唔係好多，得400~500件姐，用得着就攞去啦。」

大J貼心的，將白色Tee送給做完運動的朋友。（Facebook截圖）

不過大J（Jason）在文中就沒有明言該位藝人是否就是鄒凱光（灘叔）。帖文一出，大J就受到不少網民讚好：「多謝你係而家咁嘅時勢，仲身體力行，同香港人一齊行」、「本身唔係好Like 你，但近期真心堅，Salute」和「型到癲」。對於有網民提議將白色Tee義賣，他就回覆說：「 一次回答有關錢嘅問題：我嘅成本唔多，幾百件T只係萬零蚊。錢無咗可以再搵過。後生仔付出嘅比我多100倍，1000倍，佢地嘅付出唔能夠用錢黎衡量。」