陳偉琪被網民嫌肥　池美麗貼泳照力撐：任何體態都擁有自己嘅生活

唔知由幾時開始，大眾將瘦同靚劃上等號，欣宜亦曾以一曲《女神》唱出肥人心聲。因處境劇《愛回家之開心速遞》中細龍太一角而人氣急升嘅陳偉琪，身形好更好有內涵，早前先到外地參加豎琴比賽橫掃8獎，但最近就被Haters攻擊話佢肥，同劇拍檔亦開聲力撐﹗

Vicky上載了一張穿上紅色連身泳衣的照片回應Haters（IG：vthechan）

飾演「池美麗」嘅鍾凱琪，肥妹仔為食形象深入民心，肥肥地亦俾到大家開心嘅感覺。眼見陳偉琪被haters攻擊，佢亦上載一張身穿透視tee嘅泳裝照力撐：「be my self﹗其實呢張相係我喺澳洲去旅行嗰陣時影 。雖然自己好鍾意，不過...考慮咗好耐貼唔貼出來，始終沒有nice body 費事嚇親大家。不過見到細龍太咁靚嘅相貼出嚟，我都好希望大家stopbullying。」

鍾凱琪上載泳照力撐陳偉琪（IG：yukimi_chung）

相信鍾凱琪由細到大，因為肥都俾人攻擊過無數次，所以見到陳偉琪嘅情況即時身同感受，豁出去首次公開泳照發聲支持：「雖然沒有亮麗嘅外表，但每個人也是為自己而活著的。 任何體態都可以擁有屬於自己嘅生活！我會以Vicky為目標好好減肥﹗呢張都好似係我第一張泳衣照貼出嚟，希望唔好嚇親大家，貼出嚟係需要好大嘅勇氣。」