「Success Kid」13歲近照曝光　曾網上眾籌成功救腎衰竭父

還記得在過去10至8年期間，每逢有人生失意，行事不順，總會有人送你一張「BB相」，相中的BB手握拳頭，擺出一個既令人振奮，很鼓舞，又很可愛的表情。其實這位「握拳寶寶」名為「Success Kid」，早於2007年開始在網上瘋傳，此寶寶的主人翁Sammy Griner來自美國佛羅里達州，在拍這張相片時只有11個月大，如今已經13歲了。

Sammy Griner係一位國際巨星嚟！（Instagram@laneymg）

Sammy Griner同《怪奇物語》Dustin撞樣？

其實在4年前，Sammy亦為了幫腎衰竭爸爸籌錢進行換腎手術，他決定在網上發起眾籌，而由於有大量人曾經在失意時被「Success Kid」鼓舞過，所以都有不少人決定「回饋」Sammy，最終他在短短數天內即籌得10萬美元，成功幫爸爸換腎。又事隔4年，Sammy的樣子又長大了，步入青少年階段的他竟然變得和《怪奇物語》中的Dustin非常似樣，雖然少了幾分可愛，但令人回復信心的神情依然絲毫不減，果然是一副天生打氣樣！

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同《怪奇物語》Dustin幾似樣㗎！（Instagram@gatenm123）