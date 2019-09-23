【雙層公寓】好動型、知性型、大叔型　三大女神邊個最受歡迎？

最近NETFLIX網頁上將真人騷劇集《雙層公寓：東京2019-2020》放在當眼位置，成功引起不少劇迷追看，在各大網絡討論區掀起話題，其IMDb評分更高達7.4分，叫好叫座。其實自第一輯《雙層公寓》已經造就了不少熱話，此劇以半真人騷的形式，召集3對男女素人度過一段時間的同居生活，拍攝團隊在無劇本之下記錄低3對男女的交流和日益增進的感情，再剪輯成劇集。而今次的「東京篇」更被稱為主角顏值最高的一輯，尤以3女組合最為亮眼，分別有好動型的田邊莉笑子、大叔型的奧山春花以及知性型的渡邉香織。

《雙層公寓：東京2019-2020》大受觀迎。（劇照）

好動型－田邊莉笑子

田邊莉笑子是三人之中年紀最淺的一位，只得21歲。原職是一名健身教練，同時亦是一位「Parkour」（跑酷）的愛好者。在劇集中，莉笑子非常可愛活潑，而且細心體貼，最重要是她對愛情非常主動！

田邊莉笑子：

+ 8 + 7 + 6

大叔型－奧山春花

24歲的奧山春花之所以被稱為大叔型，是因為她的興趣較一般「女性」不同，除了是喜愛賽車，更是一位賽車選手，對車輛非常有研究。另一方面，她又喜歡打高爾夫球，兩種興趣都比她的實際年齡較為成熟。其實春花也是一名演員兼模特兒，身高155cm的她早在15歲時開展演藝事業，更曾成為當地時尚雜誌的專屬模特兒，2010年還獲得過，亦曾參加過日本寫真大賽「グラビアJAPAN 2010」冠軍，而她亦以藝名「竹富聖花」參演過多部電影電視作品。

奧山春花：

+ 8 + 7 + 6

知性型－渡邉香織

對比起田邊莉笑子以及奧山春花，現年29歲的渡邊香織的外形比較輸蝕，但香織卻是三人之中人氣最高的一位。除了她亮麗的學歷和人生經驗（包括考上日本慶應義塾大學、巴黎第一大學藝術學院交換生、文檢定 TOEFL 92 及法語考試 2 級）、任職插畫家、有個人筆名「foxco」的作品展之外，在劇中她展現了最令男士動容的親切感，笑容甜美亦溫柔有氣質，是劇中最佳的聆聽者。而其IG followers的數量，亦是三位女神之中最多的，高達23萬6千人。

渡邉香織：