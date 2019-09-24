【逃犯條例】被內地網民逼表態　吳若希：對於你們的指控一頭霧水

吳若希正同森美、麥美恩、丁子朗於日本拍攝《森美旅行團3》（IG：@jinnyng ）

逃犯條例引發嘅風波已經持續三個多月，除咗少數藝人敢出面表態，大多數都保持低調，唔想表明立場。但內地網友幾乎盯上所有香港藝人，翻查各項蛛絲馬跡誓要逼藝人表態，呢日大批內地網友針對吳若希發動一輪攻勢。

有內地網友列舉証據，要求Jinny對逃犯條例表態。（微博：JinnyNg吳若希）

話說有內地網民貼出多張截圖，指吳若希曾經喺IG對某啲逃犯條例新聞俾LIKE，留言話「吳若希小姐，請問你怎麼解釋這個？」質問Jinny嘅立場。微博一出隨即惹來唔少網民圍攻Jinny微博要求佢出面說明。

Jinny一再轉載網友微博並澄清立場。（微博：JinnyNg吳若希）

被內地網友盯上絕對唔係好事，之前已經發生過周柏豪為此清空IG所有相片，Jinny即使人在日本拍攝緊《森美旅行團3》，亦馬上發聲明避免事件再發酵。Jinny直接轉載網友微博，並用華為手機留言話：「是這樣的，我完全沒有印象有看過這篇文章，剛剛特意上網查證，也沒有發現有讚的痕跡，所以我對於你們的指控一頭霧水。無論如何，我愛我的家，請不要再令香港分裂，不要再誤傳任何不實報道，謝謝！」

繼續有網友不停追擊（微博：帽哥basa）

但網友似乎冇打算就咁放過Jinny，好似偵探咁抽絲剝繭列出証據：「第一，他說你點讚的圖和你發出來沒點讚的都不是同一張，所以如果你想澄清，起碼發同一個內容吧。第二，你發文時間是22:03 圖中的時間是22:16，我很好奇你是不是有把時間調快15分鐘的習慣，如果沒有，你應該跑得比光快。如果真的別助理誤操作，事情已經發生，如果你希望解釋，希望你能表明立場，如果你無立場，你也表明一個不反對警察的立場。」睇嚟呢場風波應該無咁快可以落幕。