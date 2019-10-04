傳張致恆雙喜臨門後陷經濟危機　去酒店炒散做廚腳踏實地

最近張致恆（Steven）雙喜臨門，先做人父，又再與雯雯結婚升呢做埋人夫！不過亦都係因為呢個「雙喜臨門」，Steven搞到形象插水，先嚟一波Unfriend／Unfollow潮，再嚟就係幕前工作進入冰河時期，有傳冇人搵佢開工！不過，「人總需要勇敢生存」，近日就有報道指Steven為養妻活兒，去酒店炒散做廚師幫補家計！

Steven雙喜臨門卻形象插水。（Insatagram@aumanmannnn）

做個負責任嘅男人

有報道指，Steven最近經朋友介紹去咗一間位置港島區嘅酒店做兼職廚師，專責負責自助餐，該報拍攝到Steven着晒廚師制服而且身兼多職，切牛肉、切魚生、斬燒味、淥面樣樣皆精非常專業！不過佢就帶住口罩，同眼鏡，冇食客發現。到收工返屋企，Steven排隊等巴士，用八達通畀錢仲識睇埋餘額，行為相當貼地呀！其實Steven結婚冇耐，阿仔又得半歲人仔，太太雯雯又要專心湊B，幕前冇工開冇收入，要轉行都可能係逼不得已，加上做酒店炒散人工不俗，據知每小時可賺接近$100。雯雯亦曾喺Instagram度分享心情：「生活中，你無需要告訴別人，你有多苦，有多難，有多累。做該做的事，走該走的路，不抱怨，不退縮，不動搖。請相信自己，無論多難，也要告訴自己堅持下去：哪怕每天只能進步一點點，也比原地踏步好。永遠相信『路是人行出來的』！」

雯雯喺社交平台發放正能量！（Insatagram@aumanmannnn）