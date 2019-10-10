台「美胸女神」蔡允潔媽媽走投無路　養3子女差點犯大錯

無論是母兼父職或父兼母職的單親爸媽，其實幾乎都比一般雙親家庭活得較辛苦。近日在台灣有「美胸女神」之稱的藝人蔡允潔，其媽媽就在節目《震震有詞》中大爆料，竟然因為獨自撫養三個孩子因支出龐大，在缺乏金錢之下動了一個極端方式的念頭，就是摘除其子宮藉此領取政府所設的殘障給付，此念頭聽到在場不少嘉賓驚訝不己。

蔡允潔媽媽在節目分享單親家庭生活。（蔡允潔Facebook圖片﹑《震震有詞》截圖）

事實上，蔡媽媽一共有三個小孩，在離婚之後她只是撫養女兒蔡允潔一人而已，而兩個兒子就跟隨爸爸。但沒想到之後兒子就跑回來她身邊，突然自己就承擔起照顧三個小孩的責任，經濟壓力亦隨之加重。為了錢她可以割出去，日做夜做只為小孩可以生活好一些：「我是屬於那種臉皮比較薄的人，我不太好意思跟人家借錢。我可能因為我那時候是我是護理師，我在婦產科我們正常是八個小時上下班，但是我可能會多接一個夜診，我可以從早上八點上到晚上十一點多。就因為夜診還有夜班津貼還有加班時數，所以我就是拼命賺錢，我不讓小孩子覺得他們很拮据。」絕對是一位好媽媽。

蔡媽媽曾經想過摘除其子宮藉此領取政府所設的殘障給付。（《震震有詞》截圖）

可是畢竟是撫養三位小孩，靠一份工作的薪金根本就應付不來。就在最為錢困擾走投無路之時，竟然動了一個極端的念頭，就是盜用他人不健康的身體藉此使自己變成殘障人，領取政府殘障金幫助生活補貼：「那時候確實是錢轉不過來，但是我一直沒有動腦筋去借錢。因為我跟婦產科醫師都很熟嘛，我那時跟一個婦產科的太太很好，因為我那時候還不到四十五歲，我跟她講說那超音波照片有沒有辦法造假，就是變成說把別人的就是裡面很多子宮肌瘤的變成是我的，就變成說我有很多子宮肌瘤，必需因為這樣子的關係所以我把子宮拿掉。那個就可以申請不能生育的殘障給付，那時候健保可以領。」最多可以領取二十多萬新台幣。

當場不少嘉賓聽完之後都感到相當驚嚇，幸好蔡媽媽最後沒有去做，只是動了這個念頭而已，否則後果就不堪設想。當場的律師指出，假若發生這一種事當事人與醫生都犯下大罪：「如果真的做這件事情，第一個偽造文書，第二個會有詐欺。然後又是醫生又有加重其刑二分之一。其實都是相當相當重的，醫生也會喪失他的醫生資格。」

律師指出如果真的做這件事情後果相當嚴重的。（《震震有詞》截圖）

另外，蔡允潔其實亦都不時在節目上分享單親家庭的生活，曾經十分憎恨爸爸媽媽重男輕女的觀念，使她對他們怨恨加深，更因此出現憂鬱症做一些傷害自己的事。在目前30歲之年她其實有十年時間沒有同媽媽聯絡，只因為放棄學跳舞這件小事情上而已，相信是受到父母離異的情勢影響所致。直到近年媽媽講了一句說話：「對不起我不知道怎麼做好媽」她們母女才和好如初。

蔡允潔經常參加綜藝節目。（蔡允潔Facebook）