【口水多過浪花】姜濤爆入行前輟學做快餐店　為夢想減肥踏星途

去年以只有19歲之齡就成為ViuTV選秀節目《全民造星》冠軍的姜濤，完了比賽後就跟其他參加者組成了男團MIRROR，前途無可限量。不過原來在參加比賽之前，他曾經做過幾份兼職，日前他在商台節目《口水多過浪花》接受主持鄭裕玲（Do姐）﹑余迪偉和DJ麻利訪問時，大爆中學時學業成績不好，而且仲「好曳」！

姜濤跟《口水多過浪花》主持人們合照。（Instagram@mirror.weare）

姜濤在參加2018年的《全民造星》前，也曾參加過內地音樂選秀節目《快樂男聲2017》，最終晉身30強。好像年紀小小已決心踏上星途，但原來他也有過一段迷失的日子。他在節目中講到自己原來打過6﹑7份工，也不是完全未有過工作經驗就做藝人的，「因為我細個讀書唔叻，我喺學校好曳，要見社工。」當時他打算退學不讀書，不過社工就建議他讀其他學校，「但係嗰段時間就冇學校肯收我，社工就經過一啲正規渠道就介紹我去做啲part-time，我15歲就開始part-time。」工種是做快餐店和coffee shop的侍應等。

姜濤在讀書時間是肥仔一名。（Instagram@keung_show）

相信不少人都知道姜濤以前是個肥仔，最高峰更達200磅，所以在餐廳工作的那段時期簡直非常適合他。他笑言︰「好幸福啊嗰段時間，好似賣剩嘅麵包（可以食），好開心啊，因為嗰時又搵到錢又可以（主持︰有嘢食？）係啊！」直到過了打工的那段時間，他開始有減肥的想法，「覺得自己個人生會唔會就係一直咁part-time落去，我覺得人哋講咩都冇用，係要你自己去諗，大道理係人都識嘅，但係要到你自己去到一個程度嘅時候，你自己就要識諗。」直到兼職到16歲，開始意識到自己愈來愈肥，再加上自己有種不服輸的性格，個個都話他肥，就決定減肥。

姜濤指自己為夢想減肥。（Facebook影片截圖@口水多過浪花）

Do姐就問到若果他不是做藝人，會否仍然是肥仔一名，繼續食？姜濤笑言︰「而家做肥仔我覺得都幾開心嘅，如果之後唔做呢行，我應該都會變返個肥仔。」不過他外表靚仔又有實力，難怪主持都話︰「咁好嘥喎！」

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