【Sulli雪莉逝世】f(x)宋茜隔三日微博發聲：有些話放心裡就好

韓國女團f(x)前成員雪莉（Sulli）14日被經理人發現倒斃於京畿道城南市的寓所中，25歲就離開人世使不少好友及粉絲非常痛心。而f(x)隊長中國籍成員宋茜，只因沒有第一時間發文公開悼念而成為廣大網友辱罵的對象，連日來湧入她的微博對她表示不滿。在沉默三日之後於17日，宋茜終於在微博發聲，強調他人不要去對別人的人生指手劃腳，有一些說話放在心裡就好了。字裡行間顯得非常無奈。

雪莉14日倒斃於京畿道城南市寓所中。（視覺中國）

14日雪莉離世消息傳開之後，宋茜沒有第一時間發文悼念被網友辱罵冷血。其實當時她得知之後悲痛不已，立即停止在上海的新劇拍攝工作，並且返回北京辦赴韓的簽證，送好姐妹雪莉最後一程。就在相隔三日之後她就打破沉默，率先在Instagram發聲，上貼一張舊時的f(x) 出道當日的後台合照並說道：「雪莉呀，今天天氣很好，一路好走，不會忘記你，愛你…」令不少粉絲非常傷感痛心。

宋茜在IG貼文公開悼念。（IG/@victoria02_02）

繼而在同一日她就在微博發聲，針對網友的謾罵她就認為所謂的公共平台甚麼時候變成了一把尺子，可以去衝量道德﹑人際關係﹑喜怒哀樂等：「公共平台是跟大家分享的地方，甚麼時候變成一個做秀的地方？想發就發，不想發就不發，沒有所謂的感同身受，只有冷暖自知。」可見她是多麼的無奈。然而她又指出有一些事情自己明白無愧於心就好，不用他人去管教：「請不要對別人的人生指手畫腳，善意的忠告和建議也是有限度的，請不要越界。每個人的人生都是獨一無二的，誰又比誰更有資歷去教別人怎麼活，管好自己，活在當下，無愧於天地良心，就行了。」強調有些話放在心裡就好了。

宋茜在微博發文。（宋茜微博截圖）