新人清純女團ARIAZ爆有不良少女　18歲朱殷為未成年吸煙落淚道歉

韓國新人女團ARIAZ昨天（24日）正式出道，身為ZE:A和Nine Muses的師妹理應備受期待。可是當中只有18歲的忙內朱殷，卻在出道前的一個月被爆曾是不良少女，未成年吸煙又高舉粗口手勢拍照等，因此令組合成為焦點。首次面對大眾傳媒的她落淚道歉，但網民似乎不太受落。

ARIAZ由允智、多園、詩賢、汝梨、孝耿和朱殷組成，當中一半成員都有參加過選秀節目《Produec 101》第一季及《MIXNINE》的經驗，因此未出道已小有知名度。組合主打清純風，可是成員朱殷卻在上月被爆出大堆黑歷史，包括未成年吸煙飲酒和高舉粗口手勢拍照，甚至有指是校園欺凌的加害者等。對於過往的不良習慣和惡行，公司曾回應指朱殷對於以上行為感到後悔，表示會好好反省過錯，當時亦有網民要求公司把朱殷踢出組合。

ARIAZ昨天華麗出道，可是對於朱殷（左一）如常出道，網民表示不滿。（xsportsnews）

朱殷承認過去的惡行，並在記者會上落淚道歉。（SEGYE.com）

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可是黑歷史未有影響朱殷的出道，她昨天如常現身出道記者會被網民狠批。首次面對傳媒大眾，朱殷低頭承認自己的錯過：「我對自己所做過的行為感到十分後悔，並正在反省當中。為了不影響組合，我會帶着正直的想法更努力活動，希望大家能夠繼續關注我。」表現內疚的她，更在台上留下眼淚。由於K-Pop對青少年有着非常大的影響力，所以韓國人對偶像的要求非常高，包括人品及過去等。對於朱殷如常出道，不少網民都表示失望，未知之後ARIAZ會否受到影響呢？

上月朱殷被爆出舉粗口手勢拍照及未成年吸煙等。（Naver）

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