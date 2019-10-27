【全裸監督】一線女星「下海」拍第二季？　網民期待佢全裸上陣　

由山田孝之、滿島真之介和森田望智主演的Netflix日劇《全裸監督》雖然已經上架一段時間，但仍然有不少人追看、翻煲，令製作團隊決定添食開拍第二季，延續80年代「AV王」村西透（村西とおる）的傳奇故事。第二季的演員名單亦備受觀眾關注，之前便有指寫真偶像天木純（天木じゅん）有機會在第二集中亮相，飾演AV女優松坂季實子，最近又有新消息指出另一位女星打算加入劇組，而且這位女星更是多次在劇集、電影中擔任女主角的一線紅星。

【全裸監督】最紅水着女星加盟第二季？ 松坂季實子事蹟重現熒幕

《全裸監督》首季10集已於8月8日在Netflix上架。（Netflix《全裸監督》海報）

據日本傳媒報道，這位打算自動獻身的女星是長澤正美（長澤まさみ），她不僅非常喜歡《全裸監督》這套劇集，更極力向身邊好友推薦這套作品。其實她在劇集第一季開拍時已經考慮參演，只是其所屬經理人公司東寶藝能一向謝絕官能題材作品，不過長澤正美最近再次開聲表示想參演，加上她與山田孝之有多次合作，所以東寶藝能有可能網開一面，破例讓長澤正美飾演AV女優。這個消息也非常《全》劇的製作團隊感到興奮，原因是長澤正美出名好戲演得夠放，而網友則最期待她能夠有大膽甚至全裸演出。

山田孝之和長澤正美之前在2018年上映的電影《第50次的初吻》中合作。（Twitter/@50kissjp）

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