《延禧》富察皇后紅到去美國？盤點4大登上紐約時代廣場華人女星

紐約時代廣場Times Square號稱是世界的十字路口，如果能在這露出廣告版面，對明星藝人們可說是生涯中的一項殊榮——那你知道有哪些「東方女神」躍上這國際舞台嗎？不過既然被稱呼為女神，除了天使臉孔、魔鬼身材外可不能只有一項才藝這麼簡單，美貌、智慧、善良三要素兼具，不僅是脫穎而出的關鍵，更是長久獲得觀眾喜愛的重點～

DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》介紹4位不僅曾登上紐約時代廣場Times Square，更是才貌兼備、熱心公益的「仙女級東方女星」，相信你也會很快就被她們所俘虜！

＃林心如｜網路聲量：25550篇

相信大家對林心如一點都不陌生，從模特兒入行後來轉戰演藝圈，不管是《還珠格格》裡的紫薇還是《鹿鼎記》裡的建寧公主，童年回憶裡都可以看見她的身影，成為紅遍全球的女星，2010年時還曾被網友推選為「首爾國際電視節」人氣最高的台灣演員！

林心如拍戲前是台灣模特兒。（IG@loveruby_official）

而林心如不只會唱歌、戲演得好，她更憑藉著獨到的眼光與才能轉型為製作人，2009年才成立工作室，2011年自己製作、演出的《傾世皇妃》就獲得收視冠軍不僅賣出了20多國的版權，也讓她在一年內三獲「最佳製作人獎」。而近年她也以製作人的身份強勢問鼎金鐘，例如自製自演的電視電影《遺忘》入圍了金鐘47三個獎項，獲得第50屆金鐘三項大獎的知名台劇《16個夏天》也是由她製作，難怪會被受封為才女啊～

林心如保養得宜，看不出來她已經43歲。（IG@loveruby_official）

+ 7 + 6 + 5

經歷了與藝人好友霍建華升格情人、結婚、生女，林心如最近在中國真人秀《親愛的客棧》中掀起話題，更有網友發現她成為知名嬰幼兒精品Nuna代言人登上了紐約Times Square，廣告中抱著小嬰兒的她，展現出美麗時尚媽咪的風範，更散發著優雅、溫暖的氛圍，吸引無數人的目光。

＃趙麗穎｜網路聲量：14100篇

因出演《新還珠格格》晴兒一角而爆紅的趙麗穎，在近年來爆紅的陸劇中都有她參與其中，像是《花千骨》、《楚喬傳》跟《知否？知否？應是綠肥紅瘦》，趙麗穎更因此獲得了「屏霸女神」、「收視女王」的封號。除了演戲之外，趙麗穎的歌唱實力也不容小覷，不僅多次主唱演出戲劇的片頭、片尾，還跟當紅炸子雞的skr吳亦凡合作演唱過歌曲〈想你〉，該首歌曲也在中國許多歌曲排行榜上拿下冠軍；而趙麗穎的火紅程度也可以從她2016年登上紐約Times Square看出端倪，不僅是宣傳中國電競精神，更是當年慶祝東方新年的華人代表！

趙麗穎因出演《新還珠格格》晴兒一角而爆紅。（VCG）

+ 3 + 2

＃孫燕姿｜網路聲量：11437篇

說到華語歌壇「四小天后」之一的孫燕姿，她的歌曲你一定都聽過，是不是聽到她的名字後你就默默在心裡哼起〈天黑黑〉、〈我懷念的〉了呢？孫燕姿不僅歌唱實力驚人，她也相當熱心公益，曾花一年的時間親自走訪印尼海嘯、汶川地震等受災區或貧困區，希望能用自己的影響力幫助這些人。

此外，孫燕姿也迷上了繪畫，從水彩開始，她陸陸續續接觸了油畫、素描，更為了全球首部手繪油畫動畫長片《梵谷：星夜之謎》獻聲導讀，是名不折不扣的藝術家。最驚喜的是，去年（2018）孫燕姿生日時，歌迷們更是集資在紐約Times Spuare的電視牆上登了「慶生廣告」，這個驚喜不只讓孫燕姿感動，也讓全世界見證了孫燕姿的魅力無法擋。

孫燕姿是華語歌壇「四小天后」之一。（VCG）'

+ 4 + 3 + 2

＃秦嵐｜網路聲量：11047篇

同樣是以《還珠格格》系列走紅的秦嵐，在2018年紅透亞洲的《延禧攻略》中飾演溫婉大度的富察皇后，也讓秦嵐的知名度再次暴漲，還被封為「電視劇最美皇后」。而且，不知道你是否有發現，《延禧攻略》裡的插曲「雪落下的聲音」其實也是由秦嵐所演唱，除了是知名演員外，秦嵐也是一名歌手呢！不說你可能不知道，秦嵐還是第一位登上紐約Times Square的中國女星（2015年），替化妝品代言的她讓西方世界看見了東方美人的特質

秦嵐在《延禧攻略》中飾演溫婉大度的富察皇后。（VCG）

+ 4 + 3 + 2

4大登上紐約時代廣場華人女星。（「DailyView網路溫度計」授權使用）

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