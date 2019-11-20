陳偉霆變「新北京人」買樓定居當地　網友祝福：小北漂有房了

陳偉霆（William）自2013年將工作重心轉移內地，憑藉玄幻古裝劇《古劍奇譚》而人氣急升，順利打開內地市場，由他參演的電視劇以及綜藝節目等都備受關注，事業風生水起。

最近，陳偉霆接受中國版《VOUGE》的專訪，文章開篇便寫到：「再次見面應該稱呼『新北京人』陳偉霆了」，訪問中，陳偉霆透露自己已在北京買樓定居，最近正在搬家，而定居北京是他近來生活最大的變化。

陳偉霆間接表示定居北京沒有原因，只是喜歡。（微博截圖）

此前，還有網友發現陳偉霆使用印滿「北京」字樣的手機Case，看得出他對北京非常喜愛，網友們也紛紛送上祝福：「小北漂有房了」、「恭喜飽飽（陳偉霆暱稱）在北京安家了」、「北京歡迎你」等，更有粉絲期待偶遇。

網友發現陳偉霆用印滿「北京」字樣的手機Case。（微博@八鵝吃瓜醬）

另外，陳偉霆還在訪問中憶述自己剛開始做演員時的經歷，笑言如果當初選擇了A，而沒有選B，就不會是今日的結局，但如果不是做了這些錯的選擇或者對的選擇，就不會有今時今日的自己。他更談及2009年電影《竊聽風雲》的拍攝過程，他指當時古天樂、劉青雲等10幾個小時才拍一個鏡頭，到他那樣的小角色，要等20幾個小時，令他領悟到「要沉得住氣」，因為大演員也需要花這麼多時間去做這件事。

當年陳偉霆在電影中只是飾演一個小配角「Joe」，戲份並不多，在一班前輩演員面前幾乎沒有存在感。（視頻截圖）

自從6月起，陳偉霆便暫停了拍戲工作，用9個月專心籌備2020年初的巡迴演唱會，由安排樂隊中的結他手、鼓手、Bass，到挑選舞台設計師、燈光師、導演，再到每一件服裝等，凡事都親力親為，務求將最好的一面呈現給粉絲。