【MMA 2019．韓國直撃】粉絲跪求入場　重溫BTS得獎片段其實唔難

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BTS防彈少年團成為「MMA」大贏家。（Viu《K1頭條》提供）

韓國一年一度的大型頒獎禮「Melon Music Award 2019」（MMA 2019）日前（11月30日）在首爾舉行，MAMAMOO、ITZY、姜丹尼爾、AB6IX、TXT和請夏等偶像歌手都有獲邀出席外， BTS防彈少年團連奪8獎成為全晚的大贏家。雖然頒獎禮已結束，香港粉絲稍後仍能透過JOOX重溫當晚的精彩時刻，而當日鏡頭以外故事同樣精彩，就讓記者帶各位回到當日現場。

今年「MMA 2019」在首爾高尺巨蛋舉行，由最近的九一站下車後，已見到有不少粉絲早早起到達會場外。由於當晚有BTS防彈少年團出席，因此門外聚集了大量仍未持有門票的粉絲。雖然當時溫度幾乎只有攝氏零度，可是仍不少人舉着大字報求票，甚至更有女粉絲跪在地下大哭，只求入場見偶像一面。

雖則粉絲未能觀賞到紅地氈部分，可是大會也非常貼心，在會場外設置大型LED熒幕，讓粉絲能夠直撃整個過程。而今年每一位入場觀眾也會獲發手錶型的螢光棒，燈光由中央控制，當頒獎禮開始時，全場螢光棒同時亮起，場面相當壯觀！

不少粉絲在「MMA 2019」大型海報前打卡留念。（陳穎妍攝）

按圖睇「MMA 2019」現場：

+ 11 + 10 + 9

JOOX一刀不剪 重溫BTS感動發言

頒獎禮非常順利地結束，想必有不少粉絲都會想重溫當天的精彩場面。而香港K-Pop粉絲只要稍後在音樂串流平台JOOX，就能輕易重溫足本「MMA 2019」頒獎典禮。JOOX更特別為香港粉絲提供中、英字幕翻譯，即使不懂韓文也能夠再一次收聽每一位得獎歌手的感言。當天BTS防彈少年團在結尾部分，一連獲得兩個大獎講感言時，全場韓國粉絲一同受到感動的一刻，對記者來說印象非常深刻。想再一次與體驗當中的共鳴感，粉絲必定要把握時間重新感受偶像當晚的一字一句。

香港粉絲只需要在音樂串流平台JOOX，就能重溫整個「MMA 2019」。（JOOX提供）

重溫「MMA 2019」精彩時刻：