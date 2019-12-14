韓國全裸走光直播主Edoongs2改名再出山　貼身旗袍益粉絲打賞不斷

韓國網上直播行業盛行，要成功突圍而出的確不容易。早前一名直播主Edoongs2（에디린）曾因疑似直播後忘記關鏡頭，而意外在鏡頭前三點盡露。當時Edoongs2表現驚訝卻被質疑化好全妝疑似造假，後來她更宣布退出直播界。可是有網民發現她最近已改名「ad1yn2ii」，並繼續在Twitch上重操舊業。

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韓國女直播主Edoongs2曾意外全裸走光上鏡，現時已改名ad1yn2ii。（YouTube截圖）

今年9月直播主Edoongs2意外全裸上鏡後，影片迅速傳遍韓台港等地，導致不少網民開始向她展開人肉搜尋。雖然影片一早已被刪除，可是已被留底及瘋傳。其後Edoongs2關閉其個人IG，又向大眾道歉，宣布從此退出直播行業。可是個多月後，有眼利的網友發現她已重新把帳戶改名成ad1yn2ii，並於11月尾重新開始直播工作。ad1yn2ii回歸的第一條影片就已獲得超過8萬的觀看次數，她亦非常識做，穿上極似連身泳衣的小雞裝回饋粉絲。

ad1yn2ii回歸的首次直播，穿上小雞裝示人。（Twitch截圖）

按圖睇ad1yn2ii回歸造型：

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未爆出意外全裸走光事件前，ad1yn2ii的打扮都相當火辣。着小背心的她不時向鏡頭彎身曬好身材外，她更不時以Cosplay的造型吸引觀眾。再次出山的她，起初未有以性感服裝突顯身材，更不時直播愛貓的一舉一動，但是最近ad1yn2ii又開始愈穿愈少布。ad1yn2ii不但穿上迷你裙、低胸上衣配黑色絲襪外，她更以超緊身旗袍裝開直播，見到觀眾的打賞不斷，看來大家都非常受落，而ad1yn2ii的直播事業似乎亦未受到非常大的影響。

最近ad1yn2ii的造型尺度又開始變大。（Twitch截圖）

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