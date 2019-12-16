【全民造星II】Phoebus勝出反被質疑賽果：好多嘢真到冇得再真

ViuTV大型選秀節目《全民造星II》於周日（15日）完滿舉行，冠軍由Phoebus（吳啟洋）奪得，亞軍和季軍分別由MC（張天賦）和Oscar Li（李祉均）得到。

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《全民造星II》的三甲出爐。（陳志嵐攝）

冠軍Phoebus坦言也不是太相信自己得獎，覺得自己要改善的地方仍有很多，多謝支持他的人，也希望將來不會令他們失望；亞軍MC在比賽完結後最想做的，就是跟家人去個旅行，希望跟重要的人去相處一下，他又感謝粉絲對他的支持；季軍Oscar就指自己是一個悲觀主義者，今晚是一個開心的晚上，但明天開始如果自己不努力一點，很快就會被人忘記。

左起：季軍Oscar Li、冠軍Phoebus和亞軍MC。（陳志嵐攝）

Phoebus在第一個表演時，遇到咪高峰突然沒有聲音的狀況，他表示一直提醒自己要有火：「（咪）突然冇咗聲，我就以自己平時嘅練習做番要做嘅嘢出嚟，個遺憾就係，表演唔夠完整，所以我返到後台，其實我好擔心現場觀眾同評判點諗呢，所以好想做到一個更加好嘅表演畀大家！」然而，公布冠、亞、季軍後卻有網民表示質疑賽果，Phoebus會否在意網上意見？他說：「我未睇comment啊，同埋我自己比較少睇comment嘅，因為自己都知自己能力上嘅不足，大家參加呢個節目就不斷咁努力囉！」他又說：「我唔知點解好多人都會覺得（賽果）係假㗎，係造㗎，但係當你參加過，經歷過，就會知道好多嘢其實係真到冇得再真！」

Phoebus指自己參加比賽是因為喜歡表演，希望之後可以繼續做。（陳志嵐攝）

至於賽前的大熱門兼焦點MC，雖然最後只屈居亞軍，但他直言沒有失落：「第一，我相信評判嘅專業意見，第二，Phoebus攞到冠軍我係心服口服嘅。」他解釋，很多時候都見到冠軍Phoebus在默默練習，排舞時又不斷積極發問，非常認真。「雖然攞唔到冠軍令到佢哋（支持者）失望咗，但係並唔係終點，呢個只係啱啱起步。」講起決賽的表現，他直言覺得自己有失準，自己有些表現的鋪排準備得未夠多，不夠細心：「其實我練習嘅機會少咗好多，最近私人嘢發生咗好多事，咁當然呢個並唔係一個藉口。」另外，由於賽制裏，觀眾投票的分數佔總分的一半，所以在觀眾投票得分最高的MC才能追上並最後得亞軍，MC直言沒有覺得是靠粉絲才得獎：「因為我覺得佢哋一定係覺得喺我身上面捉到某啲嘢，所以先至肯投我一票，所以我能夠俾佢哋支持、吹捧嘅話，我係好榮幸。」

MC覺得Phoebus得到冠軍是實至名歸。（陳志嵐攝）

季軍Oscar Li在初賽時以現代舞吸引大家注意，令大家每次也很期待他的表演，Oscar表示希望能將藝術帶給觀眾：「我唔覺得我自己變咗大眾化，因為我一路以嚟只係做緊自己，我唔覺得art係一件要被分類嘅事，藝術一路都喺我哋生活之中，係大家有冇打開眼睛去發掘㗎啫，所以可能我嘅出現只係令大家開始張開眼睛去見到原來藝術就係咁簡單，唔係咁離地。」

Oscar表示藝術一直都在大家的生活之中。（陳志嵐攝）

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