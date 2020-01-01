《Peaky Blinders》成民選近十年最佳劇集　每季平均爛番茄奪94%

由BBC製作的原創犯罪劇《Peaky Blinders》由2013年開始播出第一季，至今已經拍到第五季，一直在愛好英劇的觀眾中得到超高評價，其中第二季及第三季均在爛番茄獲得滿分。在2019年的最後一日，外國傳媒就發布了「民選近十年最佳劇集」，經過網民的投票，《Peaky Blinders》獲民選為最佳劇集。

《Peaky Blinders》第五季已在今年8月尾播出。（BBC圖片）

根據網站的投票數據指出，《Peaky Blinders》跟獲譽為神劇的《絕命毒師》（Breaking Bad）爭崩頭，最後前者僅以數票力壓神劇，而第三就由《權力遊戲》（Game of Thrones）奪得，《切爾諾貝爾：傷心的兒童》（Chernobyl）就排第四位。另外，有份列入十大最佳劇集的，還有《怪奇物語》（Stranger Things）、《Luther》、《Line of Duty》、《Brooklyn Nine Nine》、《嗜血嬌娃》（Killing Eve）及《黑鏡》（Black Mirror）。

改編自真人真事的《Peaky Blinders》由Cillian Murphy主演，主要講述第一次世界大戰後的英國伯明翰被黑幫家族「剃刀幫」（Peaky Blinders）控制，成員都會戴上藏着剃刀的賊仔帽作為武器。他們經營酒吧、賭馬、走私煙酒生意等，其首腦就是膽識過人，同時非常聰明的家族二哥Thomas Shelby（Cillian Murphy飾），其影響力足以影響整個英國。戰爭後，Thomas Shelby跟一眾兄弟回到英國，因為經過戰爭的洗禮，重新接管家族事業後Thomas比以前更加凶狠，更主動挑戰愛爾蘭共和軍（Irish Republican Army，簡稱：IRA）、另一黑幫Birmingham Boys的賭馬大亨Billy Kimber及警方。