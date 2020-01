《Peaky Blinders》成民選近十年最佳劇集　每季平均爛番茄奪94%

由BBC製作的原創犯罪劇《Peaky Blinders》由2013年開始播出第一季,至今已經拍到第五季,一直在愛好英劇的觀眾中得到超高評價,其中第二季及第三季均在爛番茄獲得滿分。在2019年的最後一日,外國傳媒就發布了「民選近十年最佳劇集」,經過網民的投票,《Peaky Blinders》獲民選為最佳劇集。

《Peaky Blinders》第五季已在今年8月尾播出。(BBC圖片)

根據網站的投票數據指出,《Peaky Blinders》跟獲譽為神劇的《絕命毒師》(Breaking Bad)爭崩頭,最後前者僅以數票力壓神劇,而第三就由《權力遊戲》(Game of Thrones)奪得,《切爾諾貝爾:傷心的兒童》(Chernobyl)就排第四位。另外,有份列入十大最佳劇集的,還有《怪奇物語》(Stranger Things)、《Luther》、《Line of Duty》、《Brooklyn Nine Nine》、《嗜血嬌娃》(Killing Eve)及《黑鏡》(Black Mirror)。

改編自真人真事的《Peaky Blinders》由Cillian Murphy主演,主要講述第一次世界大戰後的英國伯明翰被黑幫家族「剃刀幫」(Peaky Blinders)控制,成員都會戴上藏着剃刀的賊仔帽作為武器。他們經營酒吧、賭馬、走私煙酒生意等,其首腦就是膽識過人,同時非常聰明的家族二哥Thomas Shelby(Cillian Murphy飾),其影響力足以影響整個英國。戰爭後,Thomas Shelby跟一眾兄弟回到英國,因為經過戰爭的洗禮,重新接管家族事業後Thomas比以前更加凶狠,更主動挑戰愛爾蘭共和軍(Irish Republican Army,簡稱:IRA)、另一黑幫Birmingham Boys的賭馬大亨Billy Kimber及警方。