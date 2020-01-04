【全民來電】自爆台上好型、打機成碌木　Oscar拎MVP即向JJ𢯎Like

《全民造星II》的季軍Oscar（李祉均）、JJ（范卓言）是為ViuTV的電競綜藝節目《全民來電》的電競隊成員之一，並要與ERROR進行對壘，談到是次與《全民造星II》的感覺截然不同，JJ說：「《造星》係要一直燒腦，今次唔使燒腦就好享受。」Oscar認同道：「《造星》辛苦啲要日日排練，亦唔再係好單純地我要表演，但呢個就係玩。」問到與師兄ERROR合作的感受，JJ笑說：「平時係蝦人嘅角色多啲，而家係俾人蝦返。」當Oscar說JJ還是有欺負人時，JJ辯稱：「我最多蝦你啫，仲有George（歐鎮灝）。」Oscar續言幸好有JJ在：「有好夥伴，件事就好玩好多！」

Oscar（左）覺得綜藝節目最重要是彼此間的化學作用。（葉志明攝）

跟一眾博愛醫院的總理一起拍節目，JJ認為他們比想像中玩得，Oscar說：「我本身以為佢哋會好嚴肅，我頭一日好拘謹，玩玩下發現佢哋都有調皮嘅DNA。」JJ直接拆穿Oscar說：「你頭一日拍嘢唔止見到總理拘謹，你係成個人崩緊咗，見到攝影機係唔知自己要做咩，返去睇下就知！」他們又提醒大家觀看《全民來電》節目，看看還有什麼蝦碌事發生。

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Oscar揭露一眾電競隊成員的打機實力都不太好：「大家喺台上面就好型、好架勢，玩起遊戲上嚟大家都……」JJ幫有口難言的Oscar接下去：「成碌木咁！」Oscar笑說：「『成碌木』太厚道喇！我腦裡面啲字係唔出得街！」Oscar又想起在《全民造星II》綵排時，是JJ導他打機；他又特意為節目勤加練習：「早兩日我玩遊戲拎到MVP即刻同佢（JJ）炫耀！」JJ笑說：「而我個MVP殺人數紀錄係佢嘅Double！」Oscar要求稱讚，又表示這樣世界才會更美好；JJ在連番推搪下最終屈服！

慈善電競音樂會《電競巨Sing Show》將在1月18日舉行，並請來ERROR、MIRROR、Gin Lee、AGA等一眾歌手演出。（葉志明攝）

問到二人有沒有入ERROR的意向，JJ說：「要睇下大師兄佢哋收唔收貨！（覺得自己的表現怎麼樣？）綜藝就做返自己，有時自己都係傻更更，氣場應該同ERROR差唔多。」Oscar就說自己還在學習中：「我由開始唔適應到知道點玩！」JJ又揭露Oscar曾因太集中遊戲而忽略節目，Oscar否認說：「我而家有講嘢㗎！」JJ再殘忍大爆：「但講完嘢就死咗；一係就掛住講嘢，唔記得打機。」Oscar承認自己不太能一心二用。