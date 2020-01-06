Angelababy自爆15歲當模特兒勁好賺　吳亦凡第一份工慘被燙傷手

Angelababy現時長期在內地發展，雖然愈來愈少拍劇，卻改為主攻真人騷，近日在《潮流合伙人》中，她跟吳亦凡、趙今麥等人一起經營潮流集合店，在忙足一天後，他們一起吃日式火鍋獎勵自己，其間談到人生第一份工作，Baby自爆15歲入行當雜誌模特兒，最估不到是吳亦凡的首份工作，竟然跟娛樂圈完全沾不上邊，下文為大家揭曉。

吳亦凡講到自己第一份工作竟然是洗碗工。（愛奇藝影片截圖）

Baby、吳亦凡等藝人現時在內地人氣爆燈，身價不菲，但回到他們未紅時，也有跟普羅大眾一樣「捱騾仔」的歲月，近日在內地真人騷《潮流合伙人》，他們在吃日式火鍋時，吳亦凡被問到第一份工作，原來他在溫哥華讀書時，曾經當過洗碗工，但他試過被熱鍋燙傷，又辛苦又累，很快吳亦凡已經離職，轉做了KTV服務員，48元人民幣一小時，他做足8小時也不足400元。

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之後Baby說自己15歲時當上雜誌模特兒，拍4小時有600元人民幣，至於第二份工作是迪士尼的節目，每個月有4000元人民幣，有固定收入兩年，經濟獨立後已經不用問家人要錢了。至於童星出身的趙今麥，她拍攝電視劇《不能沒有娘》，2個月才得2000元人民幣，她也算是從事最接近娛樂圈的工作，眾人回想昔日種種，頗有憶苦思甜的感覺。