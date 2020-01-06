【美味天王】關詠荷最佳劇集必有歐陽震華　有齣滄海遺珠期待重播

無綫深宵時段重播經典劇集《美味天王》，緊接《律政新人王II》之後在同時段播出，該劇有久違了的關詠荷，她跟最佳拍檔歐陽震華的組合，甚至跟張家輝夫妻檔的《金裝四大才子》也未能取代，但她最出色的作品，卻是一齣女性角色主導的劇集《陀槍師姐》，仲有一齣以鬼故事為主的劇集，下文為大家重溫關詠荷的經典角色。

深宵重播的《美味天王》，又可以見到關詠荷和歐陽震華這對最佳拍檔。（劇照）

關詠荷歷年劇集逐格睇：

+ 11 + 10 + 9

即將播出的《美味天王》，奠下了她無綫一姐的地位，她飾演女主角秦蘇蘇，跟歐陽震華飾演的田味吉，由鬥氣冤家變成情侶，劇情雖然胡胡鬧鬧，卻頗多爆笑位，還有古天樂、宣萱、張可頤等人，百分百星光熠熠。關詠荷跟歐陽震華多次合作，而且均是收視口碑報捷之作，包括有《醉打金枝》、《陀槍師姐》、《情逆三世緣》等，二人或演情侶，或演夫妻，被視為最佳熒幕情侶。

《陀槍師姐》飾演娥姐，又跟Bobby一對。（劇照）

關詠荷擔正的《金裝四大才子》，雖然也有歐陽震華，但跟她成為一對的是丈夫張家輝飾演的唐伯虎，罕有地夫妻檔上陣。關詠荷比起其他女星，除了高顏值外，她更多了一份剛強爽朗，英姿颯颯，所以在劇集中，很多時一反男性主導的慣例，她主演的劇集很多時也由她主導，包括兩輯的《陀槍師姐》、《河東獅吼》，甚至連講述消防員的《烈火雄心》，關詠荷飾演的消防隊長沈碧瑤，跟其他男星平分秋色，角色也十分搶眼。

《醉打金枝》是關詠荷的經典作品之一，飾演昇平公主。（劇照）

不過說到關詠荷作品的滄浪遺珠，一定要數到《全院滿座》，她罕有地演出鬼題材的劇集，男主角是吳啟華，故事以60年代的「東城戲院」為背景，由於劇中的鬧鬼戲院真有其事，令該劇甚有話題性，而劇名亦來自戲院的鬧鬼傳聞，至今仍為人津津樂道，期待有機會重播。