【萬千星輝2019】湯洛雯失落女飛躍　入行7年憑處境劇成功入屋

TVB《萬千星輝頒獎典禮2019》「飛躍進步女藝員」獎項由張曦雯奪得，雖然被指有望奪獎的湯洛雯（靚湯）最後未能突圍而出，但現年32歲的靚湯才貌兼備，一直都深受觀眾喜愛，成績更有目共睹！出身演藝世家的她，爸爸是湯鎮宗，叔叔是「無綫五虎」之一的湯鎮業。2012年靚湯參選香港小姐，更被視為奪冠的大熱人選，雖然最後未能躋身三甲，但就獲得「旅遊大使」及「美麗昇華大使獎」兩個獎項，加入TVB。

湯洛雯在2012年參選香港小姐，更被視為奪冠的大熱人選，雖然最後未能躋身三甲，但就獲得「旅遊大使」及「美麗昇華大使獎」兩個獎項，加入TVB。（IG@roxannetong）

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擁有甜美外貌的靚湯，簽約無綫後機會不斷，發展不俗。2013年她首度拍劇，憑處境劇《愛．回家》中李思思一角成功入屋，同年再與洪永城、黃翠如合作主持旅遊節目《走過浮華大地》。翌年靚湯加入綜藝節目《學是學非》主持陣容，更一連拍了五輯節目，憑「是非精」形象人氣急升！之後靚湯分別與好姊妹朱千雪及前男友羅天宇拍攝了節目《3日2夜》，憑藉真性情及開朗性格深受觀眾喜愛。

靚湯加入綜藝節目《學是學非》主持陣容後，一連拍了五輯節目，憑「是非精」形象人氣急升！（YouTube影片截圖）

靚湯與朱千雪是同屆港姐，姊妹情深，兩人曾一起拍攝旅遊節目《3日2夜》。

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靚湯入行7年來不乏演出機會，近年更參演了多套劇集，包括《刀下留人》、《完美叛侶》、《心理追兇》等等，2017年於劇集《燦爛的外母》中更與薛家燕齊齊擔正做女主角，演技備受讚賞。而在最近播出的劇集《丫鬟大聯盟》中，靚湯擔大旗穩坐「女一」寶座，古裝扮相大獲好評！去年靚湯臨危受命，頂替黃心穎重拍重頭劇《法證先鋒IV》，不但在一個月內火速完成拍攝，更被拍檔黃浩然大讚狀態非常好，封為「一Take湯」！

在最近播出的劇集《丫鬟大聯盟》中，靚湯擔大旗穩坐「女一」寶座，古裝扮相大獲好評！（劇照）

去年靚湯臨危受命，頂替黃心穎重拍重頭劇《法證先鋒IV》，不但在一個月內火速完成拍攝，更被拍檔黃浩然大讚狀態非常好，封為「一Take湯」！（資料圖片）

靚湯在拍攝《法證先鋒IV》期間被下令減肥，但未知是否壓力太大，愈減愈肥，高峰期一度超過120磅。去年9月她擔任港姐評判時，身形明顯圓潤了不少，但在11月台慶時，靚湯已經成功減磅，重回顏值高峰！而感情方面，緋聞不多的靚湯曾與羅天宇拍拖4年，但在前年3月宣布分手後，一直未有新戀情。雖然感情未有著落，但靚湯事業發展不俗，上月更被爆斥4500萬購入一個2000多呎的別墅單位與家人同住，榮升業主！

去年9月靚湯擔任港姐評判時，身形明顯圓潤了不少。（資料圖片）

靚湯曾與羅天宇拍拖4年，但在前年3月宣布分手後，一直未有新戀情。（資料圖片）