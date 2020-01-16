【黃金有罪．劇透】何廣沛成黑幫狙擊目擊　身陷險境竟以死相搏！

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TVB電視劇《黃金有罪》上回講到敏婷（陳瀅飾）到夜總會當女待應，想盡辦法接近大戶，誰知敏婷卻搞錯對象，弄巧成拙。敏晶（姚子羚飾）積極進修，並感激柱國（張達倫飾）一直義務為她溫習。敏婷被利誘客串當舞小姐，竟遇上失蹤父親，三母女終識破他的真面目，決定與他脫離關係。永進（蕭正楠飾）與永杰（何廣沛飾）為調查馬騮（陳志健飾）與乃隆（彭懷安飾）的毒品交易詳情，要求在傳呼台工作的敏晶幫忙，敏晶無奈答應。毒品交易當晚，柱國找到毒品調查科的嚴警司襄助打擊罪犯，眼看快把馬騮及乃隆一網打盡之際，嚴警司卻遭上頭終止拘捕行動。

敏婷被利誘客串當舞小姐，竟遇上失蹤父親，相當驚嚇！（電視截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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乃隆與馬騮進行毒品交易，嚴警司於最後關頭帶隊圍捕眾人，乃隆逃脫，馬騮夫婦則被捕。馬騮一怒之下向廉署舉報，永杰無辜地捲入收賄風波，被控貪污。昊峰（黃智賢飾）、木桐（張兆輝飾）成功收購舊樓，昊峰獲淑美（梁舜燕飾）嘉許，並重返唐發董事局，昊峰因此更為賞識木桐。

昊峰賞識木桐，其後同流合污。（劇照）

另一邊廂，敏婷終於引起大戶注意，帶喜（洪永城飾）暗中保護，以獲取可靠股票貼士，可惜卻沒有資金投資。敏婷向柱國借錢，被敏晶發現，兩姊妹大吵一場。木桐打探到乃隆行蹤，叫永杰往拘捕。永杰與乃隆狹路相逢，以死相搏。

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