【大明風華】張藝興復辟心狠殺人　冷血眼神演技網友狂讚

最近熱播的內地劇《大明風華》大受歡迎掀起一陣煲劇潮，當中大家除了對湯唯﹑朱亞文的演技讚不絕口之外，其中出演他們兒子朱祁鎮的張藝興，演技亦令人眼前一亮，特別是在朱祁鎮被俘獲的時期，張藝興的內心戲處理得非常細膩，搞到不少網友都有讚無彈，連他自己都對角色作出了評價。

張藝興在劇中飾演湯唯兒子朱祁鎮。（《大明風華》微博圖片）

在劇集未播之時許多人對於張藝興在劇中留鬍鬚的造型非常不看好，但萬萬沒想到他就用演技來說話，交出了一張亮眼的成績表。在劇中朱祁鎮9歲繼位，飾演他的媽媽湯唯對他管教極嚴，在這一段時間張藝興的演技還未算突出，但到了他被瓦剌俘獲時期之時，他的演技有作出改變對人物的詮釋得心應手，特別是他的一個眼神﹑一個舉動都處理得非常細膩。

其中有一幕是他從瓦剌成功逃回來之後與湯唯見面時的對話，他一心試探湯唯的底線想重回帝位密謀復辟，當時他的眼神就充滿野心令人感到害怕，連湯唯都被他嚇到，這一段表演被網友稱讚氣勢一放一收，完全沒有表演痕跡。另外，在復辟時期他的心狠手辣與果決更盡霸氣，事關當時的他一心想將弟弟景泰帝拉下台，於是發生了「奪門之變」殺死了好多人，冷笑面對殺人一幕連眼都不眨，看到不少網友心寒。後期的這一段表演令大家對他的演技刮目相看，紛紛在微博留言：「演的真好」﹑「眼神太嚇人」等，直言演技愈來愈厲害。

張藝興表現出冷血一面。（微博圖片）

殺人中的他冷笑。（微博圖片）

外界對於他飾演朱祁鎮一角給予肯定，而張藝興在內地接受訪問時對自己這一個角色的評價是：「還不錯還行吧！反正那個是朱祈鎮嘛，又不是我張藝興。」似乎都認同自己的表演。出演古裝劇大獲好評，而他對於這一類型角色的挑戰都無任歡迎：「如果有好有項目的話隨時都可以找過來。」這一句說話一出相信好多導演都找他拍戲了吧？