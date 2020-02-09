【黃金有罪．劇透】陳瀅慘被林韋辰拋棄　重返洪永城身邊？

無綫劇集《黃金有罪》踏入結局周，上回講到泰益泰國總公司開始對濚木的貸款額有所懷疑，沙瑪（李璧琦飾）收到風聲，欲與帶喜（洪永城飾）離開香港。帶喜因捨不得敏婷（陳瀅飾），一口拒絕。木桐（張兆輝飾）和海娜（楊卓娜飾）準備結婚，敏晶（姚子羚飾）心灰意冷，向木桐請辭。敏晶患上情緒病，永進（蕭正楠飾）終得悉木桐與敏晶的關係，心痛她受盡木桐傷害，更對木桐人格有所保留。尚業銀行向濚木提出以天價收購西穆酒店，木桐事業如日中天。1982年，香港經濟受政局影響，濚木業務出現危機，木桐亦因詹猜（蔡國威飾）之死而惹上官非。及後，永進打算和敏晶離開香港。

敏晶跟永進在一起。（電視截圖）

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下回講到濚木因詹猜一案，加上受香港經濟下滑拖累，股價大受衝擊。木桐為力挽狂瀾，決定將旗下蝕本生意斬纜，他與昊峰（黃智賢飾）合作經營的公司首當其衝，令昊峰損失慘重，對木桐更懷恨在心，尚業銀行股價亦隨之下跌。

昊峰想向木桐報復，卻被木桐毒打。（電視截圖）

另外，岳泰（林韋辰飾）不勝其煩與敏婷分手，還將她侮辱一番。昊峰為向木桐報復，欲以賄賂一事威脅他，反被木桐毒打。敏婷被岳泰拋棄，向帶喜訴苦，並從帶喜口中得知岳泰與木桐的秘密交易。之後，木桐、岳泰和帶喜等人被警方拘捕。