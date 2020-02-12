【星級日日瘦】田蕊妮減肥餐單大公開　水桶腰變23吋纖腰

減肥是所有女人的終身事業，並非年輕少艾的專利！田蕊妮（阿田）過去曾經擁有30吋水桶腰，現年42歲的她一樣能擁有fit爆完美身段，舉手投足都散發着一種自信又性感的女性魅力，究竟是如何做到的？

田蕊妮舉手投足都散發着一種自信又性感的女性魅力。（Instagram：@tinyuilee）

最高峰時期的阿田，腰圍足足有30吋，肚腩及手臂位置亦有不少贅肉。後來她積極減肥，全因夠努力夠堅持勤力健身做運動keep fit，亦聽話按照減肥餐單，雙管齊下激減5公斤，更成功擁有只有23吋的纖腰。

阿田曾經講過：「一分耕耘一分收穫，運動是最公平的。」（Instagram：@tinyuilee）

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阿田最經常食的，是老公杜汶澤親自為她炮製的燒雞牛油果腰果沙律，既高蛋白質又低脂肪，而且亦不會淡如無味，減肥一樣可以食得開心。另外，阿田亦會以紅米、小米及藜麥來代替白米，想來點飯後甜品的話，阿田會選擇比較健康的中式糖水，例如紫薯百合花生粥。

杜汶澤周不時為阿田炮製健康餐。（Instagram：@tinyuilee）

如果想快速減肥，可以參考阿田去年拍專輯封面前食足一個月的減肥餐單，包括雞胸、蛋白、以及各種蔬菜，如西蘭花、菜心、紅菜頭等等，最重要的必定是要無油無鹽！

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